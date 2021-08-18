В фокусе отчетность "М.Видео"
17 августа преобладала позитивная динамика. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Лидерами роста на фоне хорошего отчета стали акции HeadHunter (+5,40%). В аутсайдерах оказались бумаги China ETF (-2,59%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,00–73,50.
Индекс Московской биржи обновил максимум. Российский фондовый рынок демонстрирует более сильную динамику по сравнению с движением котировок на основных мировых площадках, на которых отмечается снижение активности инвесторов. При этом рост бумаг российских эмитентов, возможно, стимулируется закрытием коротких спекулятивных позиций в акциях Сбербанка (SBER 335,46, +1,85%). Впрочем, техническая картина допускает разворот вниз от достигнутых максимумов и коррекцию в пределах 5% уже в августе. Поводом может стать усиление отрицательной динамики на внешних площадках.
М.Видео (-0,08%) отчитается за 2-й квартал по МСФО. Выручка ретейлера за год прогнозируется на уровне 474 млрд руб., EBITDA — 56 млрд руб., прибыль — 11,7 млрд руб. Консенсус по целевой цене акции на 12 месяцев: 900 руб.
Ожидаем смешанную динамику. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3890–3920 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 73,00–74,00.
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