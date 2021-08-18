Вчерашний день нас удивил: на падающей Америке Индекс Мосбиржи сумел вырасти на 1,2%, обновив исторические максимумы. На рынке явно чувствуется приток свежих денег, но не очень понятно откуда и под какую идею они взялись на пике сезона отпусков. Судя по данным EPFR, нерезиденты последние недели выводят деньги с российского рынка акций

Техническая картина по Индексу Мосбиржи за последние два дня значительно улучшилась. Индикатор вернулся в восходящий канал от середины декабря прошлого года. Теперь целью роста является район 4050 пунктов, но достичь его без коррекции будет очень сложно. Сильная поддержка расположена в районе 3880 пунктов – там проходит нижняя граница долгосрочного канала и линия поддержки восходящего тренда от 20 июля.

Прогнозировать развитие событий в среду очень трудно – все зависит от количества свежих денег на бирже. Если финансовый поток не прекратится, то внимание стоит обратить на бумаги, не принимавшие участия во вчерашнем росте – это прежде всего ВТБ и черные металлурги.

Особняком стоит «Роснефть», потерявшая вчера 1,7% капитализации при том, что на прошлой неделе по компании вышла очень неплохая отчетность. По-видимому, от бумаги по неведомым причинам избавляется какой-то крупный игрок. Сегодня «Роснефть» просто должна немного отскочить, но этот момент лучше использовать для сокращения доли ее акций в портфеле. Это же касается и «Лукойла», который вчера отторговался на уровне рынка.

Менее чем в двух рублях от отметки 300 завершил день «Газпром». На наш взгляд, бумага в последние дни показывает недостаточный рост в условиях повышающихся цен на газ в Европе и отличной отчетности за полугодие.

Внешний фон с утра складывается позитивный: около четверти процента прибавляют американские фьючерсы, на полпроцента растет нефть, в плюсе промышленные и драгоценные металлы. Вроде все говорит о позитивном открытии нашего рынка и очередном обновлении исторических максимумов. Скорее всего, так оно и будет.

Однако уверенности в продолжении безоткатного роста у нас нет. Рынок выглядит локально перекупленным, желание зафиксировать спекулятивную прибыль нарастает. Пока ожидаемую коррекцию стоит рассматривать как возможность нарастить лонги. Если не произойдет ничего экстраординарного, Индекс Мосбиржи скоро будет пытаться закрепиться выше 4000 пунктов.

Наибольший же риск для рублевых активов несут думские выборы, после которых вполне может наблюдаться усиление протестных настроений.

Все спокойно на валютном рынке. Вчера рубль полегчал к доллару на 0,4%, сегодня с утра подрастает на 0,2%. Никаких поводов для сильного движения рубля пока нет. Скорее всего, до конца недели пара доллар-рубль будет колебаться вокруг отметки 73,5.



