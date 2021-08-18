События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 августа
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 18 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-60 млрд йен
|50 млрд йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (июль)
|48,6%
|37% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (июль)
|384 млрд йен
|441 млрд йен (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (2кв2021)
|0,6%
|0,4% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,5%
|0% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|2,5%
|2% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (июль)
|0,5%
|0,8% (факт)
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|0,7%
|0,7%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,3%
|-0,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|2,2%
|2,2%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июль)
|-5,3%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (июль)
|1,594 млн
|1,61 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (июль)
|6,3%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (июль)
|1,643 млн
|1,602 млн
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|2,7%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,3%
|0,3%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-0,447 млн барр
|-1,259 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,325 млн барр
|21:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|МТС — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021
|RUB
|М.Видео — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — СД (рассмотрение сделки с заинтересованностью)
|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|Х5 Ритейл Групп — телеконференция менеджмента с презентацией операционных и финансовых результатов за 2к2021
https://1prime.ru/experts/20210818/834474762.html