 

МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 18 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -60 млрд йен 50 млрд йен (факт)
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (июль) 48,6% 37% (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (июль) 384 млрд йен 441 млрд йен (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (2кв2021) 0,6% 0,4% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,5% 0% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 2,5% 2% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (июль) 0,5% 0,8% (факт)
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 0,7% 0,7%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,3% -0,1%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 2,2% 2,2%
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июль) -5,3%  
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (июль) 1,594 млн 1,61 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (июль) 6,3%  
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (июль) 1,643 млн 1,602 млн
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,3%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 2,7%  
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,3% 0,3%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -0,447 млн барр -1,259 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,325 млн барр  
21:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB МТС — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021    
  RUB М.Видео — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — СД (рассмотрение сделки с заинтересованностью)    
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB Х5 Ритейл Групп — телеконференция менеджмента с презентацией операционных и финансовых результатов за 2к2021    