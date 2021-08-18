Европейские рынки закрылись разнонаправленно. Общеевропейский Stoxx Europe 600 поднялся по итогам торгов на 0,1%, британский FTSE 100 прибавил 0,38%, немецкий DAX снизился 0,02%, французский CAC 40 просел на 0,28%. Европейское статистическое управление во вторник сообщило, что экономика Еврозоны выросла на 2% во втором квартале. Занятость выросла на 0,5% ежеквартально за три месяца по июнь, что соответствовало прогнозам экономистов.

Основные фондовые индексы США во вторник снизились. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq просел на 0,93%, Dow снизился на 0,79%, а S&P500 потерял 0,71%. Акции завершили торги вторника снижением, так как инвесторы взвесили влияние крайне заразного варианта дельты на восстановление экономики, падение розничных продаж в США в июле и слабый отчет Home Depot.

Розничные продажи в США резко упали в прошлом месяце, что свидетельствует о том, что недавний всплеск инфекций, вызванных дельта-вариантами, начал оказывать влияние на потребительскую активность в крупнейшей экономике мира. Розничные продажи упали на 1,1% в июле, что ниже прогнозов экономистов о снижении на 0,3%.

Акции Home Depot упали 4,3% после того, как сопоставимые продажи в США не оправдали ожиданий впервые почти за два года, поскольку проекты "сделай сам", основанные на пандемии, сократились.

Бумаги Tencent Music упали примерно на 12,3% после того, как компания не оправдала ожиданий по доходам во втором квартале. Компания сообщила о выручке в размере 8,01 млрд китайских юаней по сравнению с 8,13 млрд китайских юаней, которые ожидали аналитики. Акции компаний сектора здравоохранения, напротив, прибавляли. Moderna выросла на 7,5%, до 401,86 доллара, в то время как Pfizer прибавила 3,1%, до 50,42 доллара. Ожидается, что администрация Байдена объявит, что американцы, которые были полностью вакцинированы против Covid-19, должны ревакцинироваться для дальнейшей защиты.

В среду Федеральный комитет по открытым рынкам опубликует протокол заседания. Политики ФРС движутся к соглашению о том, чтобы начать сворачивать свою политику легких денег примерно через три месяца, если восстановление экономики продолжится, поэтому инвесторов будет интересовать любое изменение риторики и настроений.

В среду страны еврозоны опубликуют индекс потребительских цен и США опубликуют данные по числу разрешений на строительство за июль. На сегодня запланирован ряд знаковых отчетов, среди которых Nvidia, Cisco Systems, Target Corp, Lowe's.

Помимо экономических данных на этой неделе многие трейдеры и финансовые менеджеры также сосредоточены на том, что будет дальше с политикой ФРС. Они пытаются оценить, как рынки могут отреагировать на возможное смягчение стимулирующих мер Федеральной резервной системой.