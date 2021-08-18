Падение розничных продаж напугало американский рынок
Торги в США завершились снижением индексов. Для начала рынок был огорчён статистикой по розничным продажам, которые упали на 1,1% в июле при ожиданиях снижения на 0,2%. В данном случае можно говорить о влиянии сокращения программ поддержки населения, а также более сберегательного поведения американцев на фоне новой волны COVID-19-Delta. Далее данные по промышленному производству показали рост за июль на 0,9% при ожиданиях 0,5% повышения. Это стало вкладом в копилку факторов на сокращение количественной программы ФРС в ближайшие месяцы, о чем заявляют многие представители регулятора.
- Председатель Федрезерва Джером Пауэлл общался во вторник со студентами и преподавателями. По его словам, реальное влияние Delta штамма пока остаётся неясным. Он также полагает, что сектор услуг ещё далёк от восстановления, а это крайне важная часть американской экономики. В остальном, выступление председателя можно назвать нейтральным, так как каких-либо сильных заявлений не было.
- Вторым планом американской печали выступает сама волна коронавируса. За прошлую неделю число новых случаев в США преодолело отметку 130,8 тыс. в день. Похоже, что вакцинация пока не помогает США сдерживать рост заболеваемости, хотя в администрации Джо Байдена задумались о третьей дозе через 8 месяцев для тех, кто прошёл процесс вакцинации. И, наконец, поспешное бегство вооружённых сил США из Афганистана создаёт глобальный контекст риска, ударяя по репутации самих США, как доминирующей силовой державе. Впрочем, пока не будем фокусироваться на мировой политике.
- Розничный гигант Walmart Inc. (-0,03%) отчитался лучше ожиданий по прибыли и выручке, а также повысил свой прогноз на финансовый год. Однако рынок начал проявлять осторожность из-за стабильного ухудшения динамики розничных продаж.
- Торговая сеть товаров быта и ремонта Home Depot (-4,27%) также отчиталась сильно по выручке и прибыли, но вот рост сравнимых продаж на уровне 4,5% оказался недостаточным, чтобы удовлетворить инвесторов.
- 7 отраслевых индексов снизились и 4 выросли. Самое существенное снижение в секторе цикличных товаров (-2,31%), а самый заметный рост в здравоохранении (+1,12%).
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