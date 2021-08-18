Растут в основном ликвидные акции
Российский рынок акций во вторник продолжил выглядеть гораздо лучше других развивающихся площадок. Кроме того, инвесторы проигнорировали факт снижения ключевых европейских и американских площадок, а также падение ряда сырьевых товаров, включая фьючерсы Brent.
Весь подъем последних дней практически полностью обусловлен высоким спросом в наиболее ликвидных акциях. Мы видим уверенную опережающую динамику индекса голубых фишек над индексом второго эшелона. Их соотношение поднялось до уровня января прошлого года, то есть в состояние до начала острой фазы пандемии.
Ранее мы коротко уже описывали причины устойчивости нашего рынка. Такая динамика обусловлена рядом факторов: относительно высокие сырьевые цены, рост реальных процентных ставок, приток средств резидентов, реинвестирование крупных дивидендных потоков и ожидания высоких дивидендов в будущем.
Индекс Мосбиржи во вторник переписал исторические максимумы и поднялся в район 3940 п. наибольшую поддержку оказал финансовой сектор, подскочивший на 2,1%. Так, новые максимумы были установлены в акциях Сбербанка и TCS Group. Наверху в качестве среднесрочного ориентира по-прежнему остается актуальной цель в районе 4000 п.
На рынке акций США тем временем прошла локальная волна распродаж. Индекс S&P 500 откатился от рекордных отметок и скорректировался на 0,7%. В минусе день закрывали все сектора, кроме здравоохранения, что коррелирует с ростом числа заболевших COVID-19.
В нефти Brent снижение идет четыре сессии подряд. После того, как не удалось вернуться выше $71–72, общая картина теперь указывает на повышенные коррекционные риски. В частности, ранее мы уже отмечали, что возможно падение в сторону $64,5–66.
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