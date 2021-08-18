Во вторник цены на нефть оставались под давлением из-за сохраняющихся рисков на стороне спроса. В то время как в Азии бушует коронавирус дельта, а макростатистика за июль демонстрирует замедление экономики, хедж-фонды и другие управляющие активами постепенно сокращают длинные позиции по нефти и нефтепродуктам, не рассчитывая на возобновление устойчивого роста.

Фьючерсы на Brent завершили день возле $69 за баррель. Потенциал для снижения к уровню поддержки $67,5 по-прежнему сохраняется. При его пробое покупатели могут перехватить инициативу в районе $64,5–66 за баррель.

Reuters сообщает, что Индия начала продавать нефть из стратегического резерва. Планируется освободить до 30% емкостей, чтобы они были доступны для использования частным компаниям. Совокупный объем продаж может составить около 10 млн б/с, что означает дополнительное предложение около 300 тыс. б/с в течение месяца или 100 тыс. б/с в течение 3 месяцев. Этот объем может немного сократить импорт нефти в Индию и смягчить существующий на рынке дефицит. Для цен на нефть это может означать дополнительное давление.

В Китае запасы также сокращаются. В июле сокращение наблюдалось четвертый месяц подряд, однако оно было более скромным, чем в предыдущие два месяца. По расчетам Reuters оно составило около 224 тыс. б/с. (объём переработанной нефти за вычетом добычи и импорта) против 980 тыс. б/с в июне и 589 тыс. б/с. в мае.

Вчера поздно вечером API опубликовал предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Запасы нефти и бензина на прошлой неделе могли снизиться на 1,2 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов могли вырасти на 0,5 млн баррелей. Такие данные выглядят нейтральными. Сегодня официальную статистику представит Минэнерго США. Помимо запасов участники рынка будут следить за показателем поставок нефтепродуктов, который также выступает индикатором спроса.