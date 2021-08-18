Цены на нефть Brent демонстрируют маловыразительную динамику, удерживаясь чуть выше 69 долл./барр. Статистика от API вышла нейтральной: запасы сырой нефти сократились на 1,2 млн барр., запасы бензинов – также на 1,2 млн барр. Запасы дистиллятов выросли на 0,5 млн барр. Мы продолжаем смотреть на нефть достаточно скептично, подчеркивая риски роста предложения из-за слабости спроса, восстановления добычи ОПЕК+ сланцевиков США. Согласно прогнозам Минэнерго США, к сентябрю добычв сланцевой нефти в Америке поднимется до 8,1 млн барр./день – максимум с апреля 2020 г. Сегодня в фокусе статистика по запасам от Минэнерго США, особого сюрприза не ожидаем. Наши ожидания по Brent остаются прежними: удержание диапазона 65-70 долл./барр. с тенденцией к движению к нижней границе. 