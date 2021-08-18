Во вторник американские фондовые индексы завершили торговую сессию в отрицательной зоне на фоне публикации слабых макроданных. Так, были опубликованы слабые данные по розничным продажам, которые по итогам июля снизились на 1% м/м. В частности, снижение наблюдалось в продажах автомобилей (-3,9% м/м), одежды (-2,6% м/м). При этом положительная динамика наблюдалась в продажах ресторанов (+1,7% м/м) и продажах на автозаправочных станциях (+2,4% м/м). В целом текущие данные по розничным продажам указывают на восстановление сектора услуг, учитывая повышение уровня мобильности населения.

Среди важных событий также необходимо отметить выступление главы ФРС Дж. Пауэлла, которой отметил, что пандемия по-прежнему оказывает давление на экономическую активность и, хотя ФРС обладает необходимыми инструментами для поддержания экономики, есть пределы их использования. Тем временем Нил Кашкари (президент федерального резервного банка Миннеаполиса) заявил, что для ФРС было бы разумным начать сокращать программу выкупа активов в конце этого года, хотя это будет зависеть от дальнейшего прогресса на рынке труда.

Индекс Hang Seng во вторник продолжает падать из-за того, что был опубликован проект новых правил в части конкуренции. Проект охватывает защиту интеллектуальной собственности и репутации бренда, а также запрет на использование алгоритмов или фальшивых отзывов для продвижения товаров и услуг. Наряду с явно запрещенным поведением, таким как принудительные соглашения об исключительности, компаниям также не будет разрешено использовать технические средства, чтобы вмешиваться в работу конкурирующих платформ или злонамеренно делать эти сервисы несовместимыми с их собственными. Последнее может вынудить таких гигантов, как Tencent и Alibaba, демонтировать свои обособленные экосистемы, которые не позволяли пользователям получать доступ к услугам одной компании с платформ другой.

В разрезе фундаментальных показателей ситуация ближе к нейтральной. С точки зрения денежных потоков мы уже заложили увеличение расходов на регуляторные цели. В части влияния на выручку ситуация неоднозначная, так как по сути дела запрет на соглашения об исключительности вероятно не сможет привести к значительному снижению выручки платформ и наоборот трафик между платформами может увеличиться, что приведет даже к лучшим результатам компаний. К тому же мы считаем, что все-таки китайские компании ведут свою деятельность более-менее законно и новые правила закрепляют статус-кво. В части настроений рынка ситуация гораздо более серьезная, так как с одной стороны, судя по реакциям рынка инвесторы сейчас будут воспринимать любые действия китайских властей негативно, с другой стороны не помогает в этом вчерашняя публикация слабых макроэкономических данных по КНР и традиционное снижение ликвидности, которое происходит в августе.

Macy’s досрочно погасила обеспеченный пандемийный облигационный долг на $1,3 млрд. Компания выкупила облигации по цене 110,6% от номинала с доходностью к погашению 8,1% и 1,8% к опциону колл. Издержки по погашению составят $185 млн, включая уплаченную премию. Процентный расход снизится на $120 млн ежегодно.

Это позитивно, так как теперь весь долг компании будет необеспеченным, что позволяет создать залоговый буфер на будущее. Само погашение не повлияет на оценку, поскольку в модели уже закладывалось снижение стоимости долга, исходя из опциона колл. Macy’s одним из последних ритейлеров погасил дорогой пандемийный долг. Отчетность ожидается 19 августа.