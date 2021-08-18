В среду, 18 августа, российский фондовый рынок в первой половине торгов демонстрируют отрицательную динамику, поддавшись отрицательным настроениям европейских инвесторов.

Американские фондовые индексы завершили вчерашнюю сессию также в минусе. На данный момент фьючерс на индекс S&P 500 понижается на 0,11%, в то время как доходность 10-летних «трежериз» повысилась до 1,267%.

Среди макроэкономической статистики сегодня стоит выделить публикацию данных по инфляции в Великобритании и по зоне евро. В США выйдут данные по рынку недвижимости — по числу выданных разрешений на строительство и по объему строительства новых домов в июле, а также еженедельные запасы сырой нефти от EIA. Помимо этого, внимание инвесторов будет направлено на публикацию протоколов FOMC. В России после закрытия торгов будет обнародован июльский индекс цен производителей.

Что касается корпоративных событий, в России ожидается публикация финансовых результатов за первое полугодие компаний «Белуга» и «М.Видео», а в США свои квартальные отчетности представят 10 компаний, среди которых NVIDIA, Target, Robinhood, Cisco

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии понизился на 0,66%, до 3917,25 пункта. Индекс РТС упал на 0,57%, до 1680,16 пункта.

В числе лидеров роста к середине дня оказались акции «Аэрофлота» (+2,75%), «Самолета» (+2,29%), «Мечела» (+2,10%), «Мультисистемы» (+2,2%) и «М.Видео» (+1,64%). Заметно подешевели бумаги «Белуги» (−3,77%), «РУСАЛа» (−2,31%), «Черкизово» (−2,18%), «НОВАТЭКа» (−1,09%).