Российские индексы отступают от максимумов
В среду, 18 августа, российский фондовый рынок в первой половине торгов демонстрируют отрицательную динамику, поддавшись отрицательным настроениям европейских инвесторов.
Американские фондовые индексы завершили вчерашнюю сессию также в минусе. На данный момент фьючерс на индекс S&P 500 понижается на 0,11%, в то время как доходность 10-летних «трежериз» повысилась до 1,267%.
Среди макроэкономической статистики сегодня стоит выделить публикацию данных по инфляции в Великобритании и по зоне евро. В США выйдут данные по рынку недвижимости — по числу выданных разрешений на строительство и по объему строительства новых домов в июле, а также еженедельные запасы сырой нефти от EIA. Помимо этого, внимание инвесторов будет направлено на публикацию протоколов FOMC. В России после закрытия торгов будет обнародован июльский индекс цен производителей.
Что касается корпоративных событий, в России ожидается публикация финансовых результатов за первое полугодие компаний «Белуга» и «М.Видео», а в США свои квартальные отчетности представят 10 компаний, среди которых NVIDIA, Target, Robinhood, Cisco
Индекс МосБиржи к середине торговой сессии понизился на 0,66%, до 3917,25 пункта. Индекс РТС упал на 0,57%, до 1680,16 пункта.
В числе лидеров роста к середине дня оказались акции «Аэрофлота» (+2,75%), «Самолета» (+2,29%), «Мечела» (+2,10%), «Мультисистемы» (+2,2%) и «М.Видео» (+1,64%). Заметно подешевели бумаги «Белуги» (−3,77%), «РУСАЛа» (−2,31%), «Черкизово» (−2,18%), «НОВАТЭКа» (−1,09%).
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210818/834476948.html