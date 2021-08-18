В лидерах роста к середине сессии были акции Мосбиржи (+2,53%) и бумаги М. Видео (+1,84%). В лидерах снижения пребывали привилегированные акции Башнефти (-2,84%), гдр TCS Group (-2,31%) и котировки РУСАЛа (-1,82%).

М. Видео в среду представила сильные финансовые результаты по МСФО за 1-е полугодие, которые показали рост скорректированной чистой прибыли на 18% г/г, до 6,39 млрд руб. при увеличении выручки и EBITDA на 22,3% и 37,1% соответственно. При этом менеджмент компании будет рекомендовать совету директоров промежуточные дивиденды в размере всей скорректированной прибыли за полугодие.

С технической точки зрения акции М. Видео в среду совершили скачок наверх, к максимуму с середины июня, но позже отступили ниже. Преодоление сопротивления 661 руб. станет ключевым в определении дальнейшего краткосрочного направления движения бумаг. Способность закрепиться выше наверняка позволит продолжить повышение в район пиков мая и июня (680-690 руб.), чего не исключает перешедший к восходящему тренду ADX. Неплохие перспективы краткосрочного роста сохраняются выше поддержки 640 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), но среднесрочно бумаги остаются под нисходящим давлением как минимум до закрепления выше 690 руб.