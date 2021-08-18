Рынок обновил рекорд и столкнулся с желающими зафиксировать прибыль
В первой половине дня индекс МосБиржи для начала обновил исторический внутридневный пик, достигнув отметки 3949,07 п. Затем преобладала негативная динамика, сформированная негативными настроениями в Европе. Рынок смог найти в себе силы, чтобы ликвидировать большую часть потерь к середине сессии.
По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи — 3933,97 п. (-0,23%), а РТС — 1682,58 п. (-0,42%).
Отраслевой индекс транспорта повышался на 0,75% благодаря росту акций «Аэрофлота», который продолжает восстанавливать маршруты, закрытые во время первой волны пандемии. Сектор металлов и добычи терял более 0,5% из-за слабости бумаг «РусАл», сталеваров и ГМК «Норникель».
«Белуга» сообщает о росте выручки по МСФО на 20% в I полугодии до 30,8 млрд рублей. Валовая прибыль за отчетный период выросла на 21% до 11,1 млрд рублей, чистая прибыль повысилась на 150% до 1,1 млрд рублей, показатель EBITDA поднялся на 8% до 3,7 млрд рублей, поток денежных средств от операционной деятельности увеличился на 341% до 2,1 млрд рублей, а чистый денежный поток достиг 1 млрд рублей. Совет директоров «Белуга» рекомендовал акционерам утвердить промежуточные дивиденды за I полугодие в размере 72,76 рублей на акцию (до уплаты налога). Дата закрытия реестра на получение дивидендов рекомендована на 4 октября.
Совет директоров Группы «Черкизово» также внёс предложение о выплате промежуточных дивидендов в размере 85,27 рублей на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов предложена на 3 октября.
«М.видео-Эльдорадо» также отчиталась за I полугодие. Рост выручки составил 22,3% до 212,8 млрд рублей. Улучшение результатов во многом произошло благодаря росту онлайн продаж на 48,8%. Скорректированный показатель EBITDA Группы составил 12,4 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 18% год-к-году до 6,4 млрд рублей.
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