Вторник, 17 августа, ознаменовался сразу двумя весьма важными для инвесторов событиями. Отечественный индекс Московской биржи закрылся на исторических максимумах, и его динамика за последние дни существенно укрепила уверенность инвесторов в том, что предел еще не достигнут. Характерно, что уже не первый раз торги в России проходят на крайне оптимистичной ноте, невзирая на то, что европейские и американские торговые площадки снижаются. Так было и вчера. И хотя сегодня мы наблюдаем некоторую техническую коррекцию, в целом картина действительно выглядит весьма неплохо.

Любопытно, что рост последних дней происходил не только с низкой корреляцией относительно динамики западных рынков, но и в слабой зависимости от стоимости нефти: даже когда она снижалась, наши индексы или росли, или корректировались совсем незначительно. Сейчас Индекс МосБиржи вышел из канала, в котором находился почти месяц, и вполне возможно сумеет закрепиться на новых уровнях. Правда, полагаю, прежде, чем это произойдет, определенная техническая коррекция нас все же ждет. Так что тем, кто торгует краткосрочно, можно держать палец на кнопке «продавать». Остальным же пока волноваться рано. Впрочем, это относится к нейтральному сценарию развития событий. «Черных лебедей» пока никто не отменял, а в условиях пандемийных страстей можно быть готовым ко всему.

Вторым весомым событием последних нескольких дней стала динамика американских фондовых площадок. Несмотря на то, что США являются лидерами по числу заболевших, а макроэкономические показатели государства не всегда оправдывают ожидания инвесторов и аналитиков, рынки продолжают расти. Индекс S&P 500 во вторник также вышел на исторические максимумы, причем всего за полтора года он вырос вдвое с уровня «пандемийного дна».

Не слишком хорошее положение дел на рынке труда: безработица, которая сохраняется на уровне 5,4%, и высокая инфляция, составляющая сейчас те же 5,4%, портят картину от в целом хороших цифр роста ВВП США. Но именно эти факторы вкупе с растущими опасениями новых локдаунов и стремительного распространения штамма «Дельта» дают надежды многим инвесторам, что Федрезерв не будет пока спешить со сворачиванием стимулирующих мер. Это и толкает в итоге рынки наверх. Так что, несмотря на очевидную перегретость американского фондового рынка, потенциал определенного роста там еще сохраняется — по крайней мере из наблюдаемой сейчас фундаментальной и технической картины никак не следует, что заокеанские индексы готовы к резкому развороту и глубокому снижению.