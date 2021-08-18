В начале торгов рубль активно укреплялся благодаря росту мировых рынков и нефтяных цен. Однако незадолго до старта основной российской сессии внешний фон стал умеренно ухудшаться, на что поначалу рубль не реагировал, но затем резко снизился из-за ускорения нисходящей динамики глобальных площадок и просадки нефти.

Хотя нефтяные котировки быстро вернулись к росту, российская валюта продолжила сдавать позиции, обновив недельный минимум к доллару и торгуясь сейчас в умеренном минусе.

Несмотря на серьезную ситуацию с пандемией, а также вероятное объявление на сентябрьском заседании ФРС старта сворачивания монетарных стимулов, глобальные инвесторы продолжают активно выкупать любые провалы. Эта стратегия уже долгие годы показывает свою эффективность благодаря избытку ликвидности со стороны ключевых центробанков, и пока они не начали сокращать ее, вряд ли мы увидим серьезное и продолжительное снижение рисковых активов.

Учитывая выходящие в последнее время более слабые данные по крупнейшим экономикам, многие инвесторы надеются, что ключевые ЦБ повременят с ужесточением денежно-кредитных условий. На этом фоне важное значение для рынков может иметь публикация в 21:00 МСК протоколов последнего заседания ФРС, которые способны пролить свет на соотношение среди чиновников американского регулятора сторонников и противников сворачивания монетарных стимулов.

Развивающиеся валюты сегодня демонстрируют разнонаправленную динамику. Поначалу многие повышались на фоне умеренного снижения доллара. Однако после старта европейской сессии ситуация в секторе ощутимо ухудшилась, некоторые представители вышли в минус, хотя доллар поначалу довольно сдержанно восстанавливался и быстро нивелировал этот импульс.

Российский долговой рынок испытывает проблемы с сохранением восходящей динамики. Открывшись вниз, индекс гособлигаций RGBI вскоре стал возвращать утраченные позиции, но пока остается в небольшом минусе.

Нефть пытается развить позитивную тенденцию

Нефтяные цены с начала дня демонстрируют восходящую динамику, испытав несколько существенных просадок после открытия европейских торгов. В данный момент котировки Brent находятся около отметки $69,4, прибавляя 0,6%.

Ночная статистика Американского института нефти показала немного более слабое, чем ожидалось, снижение запасов нефти, что оказало умеренное и непродолжительное давление на нефтяные котировки.

Сегодня инвесторы будут оценивать финальные отраслевые данные, публикуемые Минэнерго США в 17:30 МСК. Ожидается снижение запасов нефти на 1,1 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 1,4 млн барр.

Основные валюты консолидируются

Поначалу американская валюта находилась под давлением, увеличив потери на страте европейской сессии. Вскоре индекс доллара (DXY) устремился вверх, но быстро нивелировал данный импульс. К текущему моменту DXY отскочил, торгуясь сейчас с небольшими потерями немного выше уровня 93 п.

Европейская валюта до открытия у нас основных торгов демонстрировала неплохой рост, но затем сдала позиции, после чего быстро вернулась к дневной вершине. Сейчас наблюдается еще один нисходящий импульс, пара EUR/USD находится в небольшом плюсе немного выше уровня 1,170.

Техническая картина

Пара USD/RUB сегодня попыталась выйти вверх из диапазона консолидации 73,16–73,68. Хотя котировки ненадолго превышали его верхнюю границу, закрыть часовую свечку над отметкой 73,68 не удалось и произошел резкий откат. Таким образом, сопротивление передвинулось на установленный сегодня недельный максимум 73,77 руб., и пока какой-либо часовой период не будет завершен над ним, более вероятно продолжение разнонаправленной динамики доллара.