Инвесторы выходят из валют EM в ожидании протоколов FOMC
В среду доллар продолжил укрепляться на российском рынке, несмотря на то, что на глобальных площадках индекс USD притормозил и взял паузу после роста с начала недели. К вечеру доллар прибавлял около 0,25% к рублю. В течение дня американская валюта поднималась выше 73,75 руб., обновив таким образом недельный максимум.
Впрочем, наряду с рублем заметно слабели и другие валюты-аналоги по EM, в том числе турецкая лира, бразильский реал, южноафриканский рэнд и мексиканское песо. Ослабление аппетита к риску на валютных площадках развивающихся рынков происходило на фоне смешанной динамики глобальных фондовых рынков, где инвесторы заняли выжидательные позиции в преддверии традиционной публикации протоколов FOMC с последнего заседания.
Цены на нефть к концу дня торговались в совсем небольшом минусе (по марке Brent), однако к вечеру уступили отметку в 69 долл., несмотря на сокращение недельных запасов сырой нефти и дистиллятов в США.
Отметим, что если публикация «минуток» ФРС не ухудшит существенным образом настроения инвесторов на глобальном рынке, то рубль в ближайшие дни сможет рассчитывать на возвращение части утраченных с начала недели позиций благодаря приближающимся крупным налоговым платежам (основные платежи пройдут через неделю).
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210818/834478842.html