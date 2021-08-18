В среду доллар продолжил укрепляться на российском рынке, несмотря на то, что на глобальных площадках индекс USD притормозил и взял паузу после роста с начала недели. К вечеру доллар прибавлял около 0,25% к рублю. В течение дня американская валюта поднималась выше 73,75 руб., обновив таким образом недельный максимум.

Впрочем, наряду с рублем заметно слабели и другие валюты-аналоги по EM, в том числе турецкая лира, бразильский реал, южноафриканский рэнд и мексиканское песо. Ослабление аппетита к риску на валютных площадках развивающихся рынков происходило на фоне смешанной динамики глобальных фондовых рынков, где инвесторы заняли выжидательные позиции в преддверии традиционной публикации протоколов FOMC с последнего заседания.

Цены на нефть к концу дня торговались в совсем небольшом минусе (по марке Brent), однако к вечеру уступили отметку в 69 долл., несмотря на сокращение недельных запасов сырой нефти и дистиллятов в США.

Отметим, что если публикация «минуток» ФРС не ухудшит существенным образом настроения инвесторов на глобальном рынке, то рубль в ближайшие дни сможет рассчитывать на возвращение части утраченных с начала недели позиций благодаря приближающимся крупным налоговым платежам (основные платежи пройдут через неделю).