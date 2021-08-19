Акции США продолжили снижение, поскольку ФРС сообщила, что решение о сокращении ее программы скупки облигаций может быть принято уже в 2021 году. US Treasuries и USD практически не изменились.

S&P 500 (-1.1%) увеличил потери второй день подряд, впервые за почти 3 месяца, после того, как в протоколах июльского собрания Федерального комитета по открытым рынкам от 27-28 июля было сказано, что большинство официальных лиц в прошлом месяце согласились, что они могут начать снижать темпы ежемесячной скупки активов в конце этого года. Хотя данные показали, что ФРС еще не пришла к единому мнению насчет сроков и темпов сокращения, большинство из ее членов достигли консенсуса в отношении сохранения пропорциональной структуры сокращения покупок казначейских (US Treasuries) и ипотечных ценных бумаг.

«ФРС пока не приблизилась к тому, чтобы официально объявить о сокращении программы скупки активов, — сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка Oanda. «Сокращение ФРС явно происходит в режиме своего рода «тренировочного лагеря», а Джексон Хоул, вероятно, будет «предсезонной игрой». И либо сентябрьское, либо, скорее всего, ноябрьское заседание ФРС станет моментом для формального объявления деталей того, как они будут сворачивать стимулы».

«Протокол отражает тот факт, что ФРС готова ускорить начало сокращения до, возможно, следующих нескольких месяцев», — сказал Шон Бандазян, инвестиционный аналитик Cornerstone Wealth. «Пока есть основания полагать, что мы увидим волатильность во всех областях рынка с высокой чувствительностью к процентным ставкам».

У председателя ФРС Джерома Пауэлла будет возможность на следующей неделе более детально осветить будущее монетарной политики и перспектив экономики во время симпозиума в Джексон-Хоул — самой известной ежегодной конференции центрального банка США.

ФРС склоняется к сокращению, но пока не достигла консенсуса о том, когда и насколько, как показали протоколы июльского заседания. Некоторые официальные лица считали, что экономические условия требуют сокращения покупок активов «в ближайшие месяцы», в то время как другие считали, что это сокращение более целесообразно «в начале следующего года», подразумевая официальное решение к декабрю. По общему мнению, цель центрального банка по инфляции была достигнута, но требуется дальнейший прогресс в отношении рынка труда.

Blackstone, Carlyle, Apollo и другие частные компании сегмента private equity начали предлагать богатым клиентам продукты для инвестирования в ссуды (CLO) компаниям среднего размера, которые не покрываются банками. Главный аргумент — потенциальная годовая доходность, временами превышающая 8%, в то время как индексы корпоративных облигаций показывают отрицательную динамику, плюс относительно низкие размер первоначальных инвестиций. Риск заключается в относительно низкой ликвидности, что затрудняет быстрое извлечение денег в случае наступления неблагоприятных событий.



