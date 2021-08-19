События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 августа
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 19 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (июль)
|29,1 тыс
|2,2 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (июль)
|51,6 тыс
|-4,2 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (июль)
|4,9%
|4,6% (факт)
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|375 тыс
|363 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (август)
|21,9
|23
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (август)
|29,2
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 13.08)
|599,3 млрд долл (на 06.08)
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (июль)
|10,9%
|5,4% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (июль)
|4,8%
|4,7% (прогноз)
|21:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г) (2кв2021)
|-0,7%
|RUB
|Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021
|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|Газпром нефть — телеконференция менеджмента
|RUB
|МТС — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021
|18:00 мск (16:00 лнд, 11:00 NY)
|RUB
|МТС — телеконференция менеджмента
|RUB
|Qiwi — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021
|RUB
|Магнит — аудированная финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
|RUB
|Группа Черкизово — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021
|RUB
|Global Ports — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|ФосАгро — закрытие реестра для участия в ВОСА (13.09.2021, в заочной форме, див-ды за 1П2021 из нераспределенной прибыли, реестр для выплаты — 24.09.2021)
|78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) + 63 (фин) — див-д 2020
|105 (1кв2021) + 156 (1П2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|ГМК Норильский никель — ВОСА (реестр закрыт 26.07.2021, в заочной форме, об уменьшении УК путем погашения приобретенных в ходе обратного выкупа акций, внесение изменений в устав)
|RUB
|Распадская — СД (рекоменд. по див-дам за 1П2021)
|2,7 (1П2020) + 5,7 (фин) — див-д 2020
https://1prime.ru/experts/20210819/834481748.html