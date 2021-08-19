Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 13.08) 599,3 млрд долл (на 06.08)

19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (июль) 10,9% 5,4% (прогноз)

19:00 RUB Уровень безработицы (июль) 4,8% 4,7% (прогноз)

21:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) (2кв2021) -0,7%

RUB Газпром нефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021

17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB Газпром нефть — телеконференция менеджмента

RUB МТС — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021

18:00 мск (16:00 лнд, 11:00 NY) RUB МТС — телеконференция менеджмента

RUB Qiwi — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021

RUB Магнит — аудированная финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021

RUB Группа Черкизово — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021

RUB Global Ports — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021 и телеконференция менеджмента

RUB ФосАгро — закрытие реестра для участия в ВОСА (13.09.2021, в заочной форме, див-ды за 1П2021 из нераспределенной прибыли, реестр для выплаты — 24.09.2021) 78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) + 63 (фин) — див-д 2020 105 (1кв2021) + 156 (1П2021, рекоменд. СД) — див-д 2021

RUB ГМК Норильский никель — ВОСА (реестр закрыт 26.07.2021, в заочной форме, об уменьшении УК путем погашения приобретенных в ходе обратного выкупа акций, внесение изменений в устав)