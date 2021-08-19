Котировкам нужна передышка
Индекс Мосбиржи протестировал исторический максимум. Однако под влиянием негативной динамики на американских фондовых площадках и консолидации в ценах на нефть торги завершились снижением. В роли защитных были акции М.видео (+1,8%). В аутсайдерах оказались префы Башнефти (-6,07%), скорректировавшиеся после ралли, продолжавшегося несколько последних сессий. Пара USD/RUB движется к сопротивлению 74,00.
НМТП (+0,81%) отчитался по РСБУ за первое полугодие. Выручка компании увеличилась на 1,6% г/г, до 12,2 млрд руб., чистая прибыль выросла по сравнению с результатом аналогичного периода 2020-го в 1,9 раза, достигнув 12,8млрд руб. Отмеченная в первом квартале активная тенденция к превышению прибылью общерыночных ожиданий продолжилась.
ВСМПО-Ависма (-2,25%) представила полугодовой отчет по РСБУ. Выручка компании упала на 24,8% г/г, до 30,584 млрд руб., чистая прибыль изменилась незначительно и составила 8,1млрд руб. Прогноз объемов производства ВСМПО-Ависма приблизительно соответствует уровню прошлого года, поэтому снижение показателей, возможно, стало следствием временного сезонного спада. В то же время без позитивных новостей от менеджмента спрос на бумаги компании, на наш взгляд, останется под давлением.
Ожидаем снижение рынка. Целевой диапазон по индексу Мосбиржи: 3885-3965 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 73,50-74,15.
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