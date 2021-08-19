Пара доллар/рубль завершила торги в среду, как и ожидалось, в направлении середины нашего текущего целевого коридора 73,0-75,1 рублей с удорожанием американской валюты.

Как мы отмечали ранее, рубль в первой половине неделе проигнорировал позитивные факторы и вошел в фазу коррекции, на фоне общего консерватизма взглядов инвесторов на активы развивающихся стран. Отягощающими факторами выступили также падающие котировки на сырье, в том числе нефть марки Brent (-1,1%) и сокращение объемов торгов парой доллар/рубль. Сегодня в фокусе статистика по обращениям за пособием по безработице в США, которая будет, скорее всего, слабой, что тоже может ослабить отечественную валюту.

В целом, ожидать чего-то позитивного для рубля на этой неделе уже не придется, исключением могут стать коррекция котировок на сырье и рост объема экспорта, однако это вряд ли поможет отечественной валюте значительно окрепнуть, и пара доллар/рубль преодолеет психологическую отметку в 74 рубля.

По состоянию на утро среды мировые фондовые рынки открылись под давлением. Нефть марки Brent торгуется по 67,1 долл./барр. Данные аспекты могут ослабить рубль на сегодняшний день.

Сегодня мы ожидаем продолжения отката рубля к середине нашего текущего целевого диапазона с закрытием торгов в тех же диапазонах. Основным отягощающим фактором является консервативный настрой инвесторов относительно рынков и разворот их взглядов на безопасные валюты DM.