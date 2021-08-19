Российский рынок акций вчера прервал восходящий тренд из-за ухудшения внешнего фона. На мировых площадках усилились коррекционные настроения. Масло в огонь подлила публикация июльских протоколов заседания ФРС США, в которых было отражено мнение большинства членов ФРС, что при продолжении роста американской экономики уже в этом году стоит начать сворачивать программу выкупа активов с рынка.

В общем, это не новость. Рынок ждет объявления этого решения в ближайшие недели. Естественно, что первая реакция будет негативной, и фондовые рынки просядут в основном за счет сокращения маржинальных лонгов.

Но если оглянуться назад, то в прошлый раз, когда ФРС начинала сокращать объемы выкупа активов с рынка, это привело лишь к росту волатильности торгов, но тренд оставался восходящим вплоть до появления прозрачных намеков о повышении ставки. Скорее всего, такую картину мы будем наблюдать и сейчас. О повышении же ставки ФРС пока не идет даже речи, поэтому у среднесрочных инвесторов нет никаких оснований для паники и распродажи активов.

Единственный сильный риск, который есть у рублевых активов, — это возможные протестные выступления населения после думских выборов. Но этот фактор пока непредсказуемый и оценивать его будем ближе к делу.

Что касается сегодняшнего дня, то российский рынок акций по Индексу Мосбиржи откроется снижением, учитывая вчерашние распродажи акций на вечерних торгах. Индикатор уйдет в район поддержки чуть ниже 3900 пунктов – там проходит нижняя граница восходящего канала от середины декабря прошлого года и линия поддержки восходящего тренда от 20 июля. Вроде бы две поддержки, сильный уровень, но полагаться на него не стоит, рынок может сходить и ниже.

Более чем на процент с утра падает нефть. До поддержки в 65 долларов ей осталось пройти чуть более двух долларов. Рисковым инвесторам можно пошортить «Роснефть» и «Лукойл».

Возможен сегодня рост таких защитных бумаг как МТС и Сургут-преф.

При улучшении настроений стоит первым делом подбирать «Газпром», который, кстати, вполне себе может расти и на падающем рынке. Эта бумага сейчас одна из самых перспективных. Позитивно смотрим на Сбер и ВТБ, хотя последний отличается высокой волатильностью и более низкой предсказуемостью.

Рубль продолжает дешеветь. Учитывая сильны рост курса доллара и снижение нефти, вчерашние потери в 0,3% нельзя назвать значительными. Сегодня на утренних торгах рубль отдал доллару еще 0,2% стоимости.

Если внешний фон продолжит ухудшаться, не исключено, что в самое ближайшее время пара доллар-рубль попробует на прочность сопротивления 74,6, закрепление выше которого спровоцирует усиления длинных спекулятивных позиций по паре.



