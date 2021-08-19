В среду российскому рынку акций уже не удалось сохранить восходящий импульс и показать опережающую динамику по отношению к развитым и развивающимся площадкам. Индекс Мосбиржи снижался вслед за падением американских рынков. Кроме того, слабую динамику отметим в целом по commodities на фоне локального укрепления американского доллара.

Особенно сильное давление на российские акции было оказано в вечернюю сессию, на которой индекс Мосбиржи потерял почти 30 пунктов, опустившись ниже 3900.

Смене настроений инвесторов подыгрывают опубликованные накануне протоколы ФРС по итогам июльского заседания. В них указывается, что большинство членов Комитета по открытым рынкам отметили, что при условии продолжения роста экономики в рамках ожиданий будет целесообразным начать снижение темпов покупки активов (QE) в этом году.

С одной стороны, все и так понимали, что процесс так называемого Tapering или ужесточения денежно-кредитной политики, неизбежен в среднесрочной перспективе. Однако регулярные «мягкие» комментарии главы ФРС Джером Пауэлл постоянно успокаивали рынок. Сейчас мы полноценно переходим в сценарий ожидания, что объем покупок Treasuries и ипотечных бумаг начнет равномерно сокращаться уже в этом году. И не важно, объявят об этом на сентябрьском заседании регулятора или же в рамках симпозиума в Джексон Хоул в конце августа.

На первом этапе такой фон способен привести к торможению up-тренда или даже к формированию коррекционной волны в акциях, что мы вчера и начали наблюдать. Американский индекс S&P 500 в течение торговой сессии среды потерял около 1%. При этом он все еще остается в шаге от исторических максимумов. На мой взгляд, риски снижения остаются повышенными, а число желающих зафиксировать позиции будет расти.

Tapering — это повод для роста американской валюты. Так, индекс доллара накануне поднялся до максимумов с апреля. Это в том числе сказывается и на курсе USD/RUB, который подбирается к 74 и, вероятно все-таки поднимется еще чуть выше.

С другой стороны, может смущать тот факт, что мы не видим попутного роста доходностей по длинным гособлигациям США. Это намек на то, что вчерашняя нервозность рынка акций во многом может быть эмоциональной на фоне накопленной перегретости. Если посмотреть на график S&P 500, то в рамках восходящего тренда в этом году мы уже видели 6 полноценных откатов, и почти все из них завершались в срок до двух недель, после чего индекс вновь направлялся к историческим максимумам.

В случае спуска S&P 500 ниже 4360 п., далее цели сместятся к зоне 4240–4260 п. Предполагаю высокую вероятность такого падения.

Что касается российского рынка акций, то он в последние дни уже показал опережающую динамику относительно других ключевых мировых фондовых площадок, так что сохранять стабильность при развитии более значительной коррекции на рынке США вряд ли получится. К тому же обычно период устойчивости российских индексов бывают непродолжительными.

По индексу Мосбиржи по-прежнему актуален восходящий тренд. Снизу нет никаких важных точек опоры вплоть до области 3770–3785 п., где проходит нижняя граница растущего канала. Сверху в качестве цели мы выделяли уровень 4000 п., однако при текущем фоне вряд ли получится до нее дойти на этой неделе. Наоборот, отмечаю повышенные риски умеренного снижения из-за слабости внешнего фона. Под локальным давлением могут оказаться в основном голубые фишки, особенно акции нефтяников.

Сегодня с утра цены на нефть Brent вновь снижаются. Ранее мы писали о смещении целей падения по Brent к $64,5–66. Движение к этим рубежам, вероятно, продолжится. Не добавляет оптимизма укрепление индекса доллара, что негативно для commodities, а также статистика по росту добычи в США.