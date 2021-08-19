Спрос на ОФЗ высокий, но внешнее давление ослабляет рубль
Рубль в течение дня усиливал своё ослабление. Этому способствовало падение нефти и закрепление индекса доллара выше 93,0 пунктов на ожиданиях скорого сокращения покупки облигаций Федрезервом. Рубль не был единственным, кто зафиксировал потери. Новозеландский доллар потерял более 0,5% против валюты США, поскольку в стране ввели новый карантин, а Резервный Банк не осмелился повысить ставку.
- Меж тем внутренние события всё же указывают на достаточно высокий интерес к российским долговым бумагам. Минфин РФ провёл два аукциона ОФЗ при довольно большом спросе. На первом из двух аукционов среды были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26239 в объёме 94,378 млрд рублей. Спрос составил 188,08 млрд рублей при средневзвешенной доходности 7,09%. На втором аукционе были реализованы ОФЗ-ПД выпуска 26238 с погашением 15 мая 2041 года в объёме 31,305 млрд рублей по номиналу. Спрос зафиксирован на уровне 43,139 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,35%. Размещения состоялись с премией к рынку около 20 базисных пунктов, что вполне объяснимо при учёте далеко не позитивного внешнего фона.
- В ближайшее время ослабление рубля может замедлиться, а то и состояться разворот на фоне налоговых платежей. Кроме того, реальная доходность рубля продолжает рост. На неделе до 16 августа в России зафиксирована дефляция на уровне 0,01%. С начала года инфляция составляет 4,48%. Стабилизация цен в июле-сентябре это сезонный фактор, но, как минимум, он продолжает работать.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210819/834481800.html