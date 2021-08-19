ОФЗ окажутся под давлением на снижении глобального аппетита к риску
По итогам вчерашних торгов кривая ОФЗ практически не изменилась – доходность 5-летних бумаг составила 6,79% годовых, 10-летних – 6,89% годовых (+1 б.п.).
При этом Минфин провел 2 успешных безлимитных аукционов по 10- и 20-летним ОФЗ при рекордном спросе с середины апреля.
По 10-летнему выпуску спрос составил 188 млрд. руб., удовлетворено заявок на 94 млрд. руб. На 20-летний выпуск спрос был скромнее ввиду длины бумаги — 43 млрд. руб. (удовлетворено заявок на 31,3 млрд. руб.). Премия ко вторичному рынку составила порядка 4-6 б.п. При этом премия на уровне 15 б.п. к "старым" досанкционным выпускам по-прежнему сохраняется.
Поддержку аукционам оказало погашение выпуска ОФЗ 26217 на 290 млрд. руб. — на фоне ожидания скорого завершения цикла повышения ключевой ставки и стабилизации инфляции инвесторы, очевидно, решили заметно удлинить дюрацию портфелей, переложившись в длинные ОФЗ. Минфин, в свою очередь, также заинтересован в удлинении долга, в результате чего на аукционах уже давно не предлагает выпуски короче 8 лет.
Краткосрочно, котировки ОФЗ могут оказаться под умеренным давлением на снижении глобального аппетита к риску на рынках. Вместе с тем, до конца года мы позитивно смотрим на длинные ОФЗ, до конца года ожидаем дальнейшее снижение доходностей по мере затухания инфляционных процессов.
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