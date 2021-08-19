Причин ожидать разворота цен на нефть пока нет
Давление на нефть продолжает оказывать пандемия COVID-19, из-за которой восстановление экономики и спроса на топливо оказалось под угрозой. В среду нефтяные фьючерсы снижались. Контракты на Brent и WTI обновили трехмесячные минимумы, при этом активная фаза снижения пришлась на вторую половину дня.
Через час после публикации недельной статистики от EIA котировки спустились ниже локальной поддержки $68,8 и ускорились. Причин ожидать разворота пока нет, покупатели могут перехватить инициативу только в районе $64,5–66 за баррель.
По данным EIA, запасы нефти и дистиллятов на прошлой неделе снизились больше прогнозов. Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса, на прошлой неделе составили 21,5 млн б/с (+1 млн б/с). Среднее за 4 дня выросло до 20,8 млн б/с, что отражает сохранение сезонно высокого спроса на топливо. Поставки бензина незначительно снизились с 9,4 до 9,4 млн б/с.
Среди негативных факторов можно отметить рост запасов бензина на 0,7 млн против ожидаемого снижения на 1,7 млн барр. Также пристальное внимание мог привлечь рост добычи до 11,4 млн б/с, который идет с небольшим опережением прогнозов от EIA. Ведомство ожидает в III квартале средний уровень добычи на уровне 11,17 млн б/с, но к середине квартала показатель уже находится ближе к 11,3 млн б/с.
Опережающий рост американской добычи вряд ли сможет существенно повлиять на рыночный баланс, но он может оказать давление на сентимент и способствовать пересмотру прогнозов на 2022 г., что негативно для котировок.
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