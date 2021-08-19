По оценке Росстата, за период c 10 по 16 августа было зафиксировано снижение потребительских цен на 0.01%, при этом среднесуточная дефляция за первые шестнадцать дней августа составила 0.002%. Годовая оценка осталась в пределах 6.5% г/г ввиду сопоставимой инфляции в начале августа годом ранее.

Недельный прирост цен был замечен среди некоторых продовольственных товаров (свинина +0.9%, сосиски, баранина, сыр +0.2%) и отчасти перевесил сезонную дефляцию на плодоовощную продукцию. Фрукты и овощи в среднем стали дешевле на 2.0% н/н, в том числе за счет снижения цен на морковь —7.6% н/н, картофель —3.9% н/н, огурцы —3.9% н/н, помидоры —3.4% н/н. Среди топливных цен поступил не очень хороший сигнал: бензин показал рекордный прирост цен с января, прибавив 0.37% н/н.

Подобная картина сохраняет некоторую интригу относительно возможных действий Банка России на сентябрьском заседании, однако предстоящие релизы недельной и месячной инфляции, а также опроса инфляционных ожиданий помогут прояснить ситуацию. Мы полагаем, что аргументы ястребиной политики в моменте ослабли и по мере замедления инфляции в августе-начале сентября позволят удержать ключевую ставку на уровне 6.5%.



