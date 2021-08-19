Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск потерял 1,9%, следуя за динамикой американских фондовых рынков и нефтяных котировок.

Согласно опубликованному протоколу июльского заседания ФРС, большинство представителей руководства регулятора полагает, что сворачивание программы QE следует начать уже в текущем году. Новость носит неоднозначный характер: с одной стороны, это риски для статистики ликвидности, с другой стороны, повышение оценочной требуемой доходности вложений. Наиболее значительное давление в этой ситуации испытывают высококапитализированные бумаги «роста», котировки которых начинают снижаться при повышении требований к рентабельности.

В российском фондовом сегменте в лидерах роста оказались акции Мосбиржи. В пятницу компания опубликует финансовую отчетность. Исходя из статистики оборотов рынка, консенсус-прогнозы выручки за второй квартал на уровне 12,5 млрд руб. мы считаем адекватными. Общерыночные ожидания по чистой прибыли на уровне 6,9 млрд руб. представляются нам консервативными на фоне позитивной динамики выручки.

В роли защитных активов выступают также акции ЛСР и ПИК. Программа льготной ипотеки для семей продлена до конца 2023 года, о чем на заседании правительства 17 августа объявил глава кабмина Михаил Мишустин. Это решение снизит давление на финансовые показатели девелоперов, связанное с повышением кредитных ставок на смежных рынках и инфляцией, что традиционно сдерживает прирост жилищного кредитования. Однако, принимая во внимание стабильную поддержку сектора со стороны регулирующих органов, мы полагаем, что этот фактор уже заложен инвесторами в оценках справедливой стоимости компании.

Группа «Русагро» может пересмотреть дивидендную политику с тем, чтобы выплаты акционерам за 2021 год рассчитывались исходя из свободного денежного потока, а не чистой прибыли. С учетом сравнительно высокого уровня запланированных инвестиций подобные изменения могут обусловить снижение дивидендных выплат. На этой новости бумаги компании сегодня потеряли 3%.

В четверг (при повышенных рисках прогноза) преобладают шансы снижения российского фондового сегмента. С учетом технических факторов рынок во второй половине дня, возможно, войдет в фазу консолидации.

Целевой диапазон закрытия торгов для индекса Мосбиржи: 3850-3895 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 74,0-74,80 и 86,20-86,95 соответственно.