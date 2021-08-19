В четверг, 18 августа, российский рынок начал день с падения, поддержав общие негативные настроения после публикации протоколов ФРС США, подтвердивших готовность финансового центра обсуждать сворачивание QE уже в этом году.

Накануне основные фондовые индексы США упали в среднем примерно на 1% после информации о том, что большинство членов ФРС уже готово рассматривать постепенное сокращение программы выкупа активов.

По рынкам АТР прокатилась волна продаж. Игроки на европейских фондовых площадках и рынках сырьевых товаров с утра в четверг приступили к закрытию позиций по ставших рискованными активам. Нефть марки Brent падает на 2,5%, до уровня $66,5 за баррель, а рубль слабеет на 0,4%, до 74,1 к доллару.

Между тем, по предварительным данным Росстата, цены производителей промышленных товаров в РФ выросли в июле 2021 года на 2,6% по сравнению с июнем. С начала года рост цен составил 23%, а в годовом выражении цены производителей в июле подскочили на 28,1%. При этом, по расчетам статистического ведомства, потребительские цены в РФ за период с 10 по 16 августа 2021 года снизились всего на 0,01%, с начала августа они снизились на 0,03%, а с начала года выросли на 4,48%.

К 11:30 мск Индекс МосБиржи опускается на 1,78%, до 3855,27 пункта. Номинированный в долларах Индекс РТС падает на 2,2%, до значения 1651,83 пункта.

Список растущих бумаг в составе индексов сегодня совсем короткий: TCS Group (+0,59%), «Полюс» (+0,49%), «Сургутнефтегаз» а.п. (+0,22%) и «Группа ЛСР» (+0,24%). Активнее другие продают «РУСАЛ» (−3,11%), НЛМК (−2,62%), Petropavlovsk (−2,47%), «Роснефть» (−2,29%) и «Россети» (−2,32%).

Сегодня утром вышел целый блок сильной квартальной отчетности российских эмитентов, но это пока мало помогает им в день общей распродажи. Значительный рост прибыли показали в отчетах по МСФО «Газпром нефть» (−1,75%), En+ Group (−1,89%), «Магнит» (−0,31%). Также сегодня ожидается публикация результатов QIWI (−0,97%), «Черкизово» (−1,52%) и МТС (−0,65%).

Сегодня совет директоров «Распадской» (−2,17%) должен рассмотреть вопрос о дивидендах за первое полугодие, а акционеры «Норникеля» (−0,8%) на внеочередном собрании — о погашении акций компании, выкупленных в рамках байбэка.