По нашим оценкам, основанным на недельных данных Росстата, к середине августа инфляция г./г. достигла 6,54% г./г. В последние две недели наблюдается незначительный рост в годовых темпах, несмотря на близкие к нулю недельные цифры (в последнюю неделю среднесуточный темп даже был отрицательным, —0,002%). Впрочем, инфляция продолжает сохраняться вблизи отметки в 6,5% г./г. уже седьмую неделю подряд, что укладывается в наш прогноз – мы ожидаем, что она останется около 6,5%-6,6% г./г. до октября включительно.

По широкому кругу товаров инфляция в годовом выражении стабилизируется. Среди фруктов и овощей, активно дешевеющих н./н., вклад в годовую цифру остается скорее нейтральным из-за разнонаправленности компонент (например, годовой темп роста цен на огурцы замедляется, а на помидоры, наоборот). Среди основных товаров, оказывающих повышательное давление на инфляцию, можно выделить бензин, дорожающий с ускорением уже пятую неделю подряд. Отметим, что цены на бензин являются маркерным для населения товаром, а, значит, в августе потребительские инфляционные ожидания могут и не снизиться (напомним, что в июле показатель достиг годового пика), несмотря на определенный позитив в оценках Росстата.

ЦБ учитывает в своих решениях оба показателя, и поэтому на сентябрьском заседании регулятора, вероятнее всего, ужесточение политики продолжится. Участники рынка свопов на последней неделе улучшили свои ожидания по ключевой ставке на горизонте 6 месяцев, сместив их к 7% (ранее наблюдались колебания в диапазоне 7,00-7,25%), а переход к циклу смягчения рынок ждет в конце 2022 г. – начале 2023 г. В своем прогнозе мы предполагаем, что ужесточение ДКП с высокой вероятностью может завершиться уже на ближайшем заседании, так как с октября, по нашим оценкам, инфляция пойдет на спад и закончит год вблизи отметки 5,8% г./г. на фоне (1) наметившейся стабилизации мировых цен на ненефтегазовое сырье, (2) завершения активного антикризисного социального стимулирования и (3) ужесточения макропруденциальных мер (по словам директора департамента финансовой стабильности ЦБ Е. Даниловой, регулятор стремится повысить качество выдаваемых кредитов, что может привести к снижению объемов).