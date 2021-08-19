В лидерах роста к середине сессии были бумаги Полюса (+1,89%), привилегированные акции Башнефти (+1,23%) и котировки Полиметалла (+0,69%). В лидерах снижения пребывали обыкновенные акции Башнефти (-3,85%), гдр РусАгро (-3,26%) и гдр TCS Group (-3,09%).

Акции Полюса и Полиметалла в четверг смотрелись лучше рынка, приняв на себя роль защитных активов, хотя цены на сам драгоценный металл пока не могут закрепиться выше сопротивления 1800 долл./унц. При способности удержать указанный уровень ближайшей целью роста золота станет район 1840-1850 долл.

С технической точки зрения акции Полюса расположены у минимумов с июля 2020 года в условиях преобладания нисходящего тренда и отсутствия как краткосрочной, так и среднесрочной перепроданности. ADX дневного графика указывает на переход к “бычьему” тренду с возможным закреплением выше сопротивления 13 700 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и последующим движением к 14 000 – 14 200 руб. (верхняя полоса Боллинджера). Подобный сценарий, вероятно, реализуется при закреплении золота выше 1800 долл. Смены среднесрочных перспектив по Полюсу на позитивные стоит ждать выше 14 550 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика). В остальном бумаги ниже указанных сопротивлений остаются под нисходящим давлением с рисками обновления недавнего минимума и движения в район 12 200 руб.



