В среду американские фондовые индексы завершили торговую сессию в отрицательной зоне на фоне публикации «минуток» ФРС, в которых отмечается возможность сокращения монетарного стимулирования. Согласно протоколу, большинство членов ФРС отмечают необходимость сокращения объемов покупок активов. При этом члены ФРС не пришли к консенсусу касательно даты начала и темпов снижения монетарного стимулирования.

Так, некоторые члены ФРС отметили, что экономические условия для сокращения покупок будут достигнуты «относительно скоро» (сентябрьское заседание ФРС), в то время как другие члены ФРС отметили что условия не будут достигнуты до начала следующего года. Если исключить некоторые заявления, то наш взгляд, комитет в отсутствии дополнительных шоков в экономике, будет готов объявить о сокращении покупок на ноябрьском либо декабрьском заседаниях.

Члены ФРС также подтвердили свое намерение завершить покупку активов до повышения процентных ставок. Что касается экономики, то комитет по-прежнему считает, что текущий всплеск инфляции является временным и связан с нарушением цепочек поставок, низкой базой прошлого года в отдельных категориях товаров и услуг.

Новости компаний

Vipshop Holdings Limited – онлайн дисконт-ритейлер из КНР – сообщил результаты за 2К21. Разводненная прибыль на одну акцию снизилась до $1,21 и $0,24 на одну депозитарную расписку (-30% г/г и —28% к/к). Чистая прибыль обыкновенных акционеров за квартал достигла 1,1 млрд юаней или $169 млн (-29% г/г и —29% к/к). В большей степени снижение чистой прибыли было связано с единовременными событиями в виде обесценения инвестиций, курсовых разниц, а также опережающего роста маркетинговых расходов (+37% г/г), которые помогли компании увеличить число покупателей до 51 млн (+32% г/г).

Квартальная выручка достигла 29,6 млрд юаней или $4,6 млрд (+22% г/г и +4% к/к) за счет роста числа заказов (+30% г/г), вызванного значительным повышением расходов на рекламу, которые выросли на 37% г/г до 1,4 млрд юаней ($218 млн) и привели к росту числа активных покупателей. В части выручки компания выполнила свой прогноз на квартал. Операционная рентабельность за квартал составила 5,0% по сравнению с 5,1% в предыдущем году (5,3% в 1К21), что в принципе является хорошим знаком с учетом того, что рекламные расходы в прошедшем квартале были выше чем обычно. Объем проданных товаров за квартал – 48,1 млрд юаней (+25% г/г). Количество активных клиентов в квартале увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 51,1 млн.

Во втором квартале Vipshop выкупил депозитарных расписок на сумму около $301 млн соответствии с программой обратного выкупа акций на сумму $500 млн, которая была принята в марте 2021 года, срок действия программы до 29 марта 2023 года. Компания ожидает, что в третьем квартале 2021 года чистая выручка составит от 24,3 до 25,5 млрд юаней, что представляет собой годовой темп роста примерно от 5% до 10% – замедление годового прироста в сравнении со вторым кварталом 2021 связано с одной стороны с отсутствием эффекта низкой базы с одной стороны, а с другой с замедлением экономики из-за распространения COVID-19 в КНР.

По нашему мнению, на фоне замедление экономики КНР из-за COVID-19 компания дала довольно консервативный прогноз, и мы ожидаем, что он исполнится. Мы считаем, что компания сможет превзойти собственные прогнозы, в том числе благодаря притоку активных пользователей, который может произойти благодаря альянсу с JD.com и Tencent.

С фундаментальной точки зрения депозитарные расписки VIPS являются недооцененными. При этом настроения рынка по поводу китайских компаний в целом и Vipshop в частности являются противоречивыми и вот какие опасения, по нашему мнению, могут помешать акциям достичь нашей целевой цены:

1) Страновые риски, связанные с регуляторной политикой в КНР;

2) Сужение рыночных мультипликаторов на всем фондовом рынке в связи с изменением экономического цикла (финансовые результаты компаний растут, но рынок считает, что пик уже достигнут и дальнейшего роста не будет);

3) Более высокая инфляция, которая приведет к росту ставок с одной стороны (снижается привлекательность компании), при больших расходах с другой стороны (рост закупочных цен, рост заработной платы, трудности в повышении цен);

4) Фактор взаимоотношений КНР и США;

5) Фактор Archegos – акции VIPS были среди бумаг разорившегося фонда Archegos и у некоторых участников рынка есть опасения, что в бумагах компании могут сидеть аналогичные фонды со значительным уровнем маржинальных кредитов, на которые покупаются акции.

INEOS (BB/Ba3/BB+) в два раза превысил докризисный уровень EBITDA во 2кв21. Скор. EBITDA составила +€1 057 млн +160% г/г и +95% ко 2кв19 – рост по всем сегментам. Чистый долг составил €6,2 млрд – уменьшился на €0,9 млрд с начала года. Долговая нагрузка по Net Debt/EBITDA повышенная 2,4х (снижение с 3,5х в 4кв20). Объём д/с составил €1,5 млрд. Все три рейтинговых агентства улучшили прогнозы по рейтингу, в том числе Moody’s до позитивного.

Показатели бизнеса превысили уровень 2019 года, а бизнес в целом подтвердил свою устойчивость в период пандемии, так как маржинальность выросла, а объёмы продаж сильно не пострадали. Учитывая текущую благоприятную конъюнктуру, риск от ассоциированного нефтехимического бизнеса акционеров является низким.