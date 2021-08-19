Геополитические события немного отвлекли инвесторов от сезона отчетности, который подходит к концу. На 17 августа 472 компании из S&P 500 уже опубликовали финансовые результаты, продемонстрировав рост прибыли на 95%, что является максимумом с 4-го квартала 2009 года, когда был превышен уровень в 109%. По форвардному мультипликатору стоимости P/E (капитализация на прибыль) индекс широкого рынка оценивается немного ниже показателя 1-го квартала и находится на уровне 21,1х, по-прежнему, однако, превышая среднее значение за пять лет — 18,2х.

Сезон отчетов всегда подстегивает активность инвесторов, что отражается на динамике индекса, который начинает активно расти накануне этого периода, а ближе к концу сезона отчетности ненадолго уходит в боковик, поскольку большинство ожиданий было отыграно. Однако данные за второй квартал 2021 года превзошли самые смелые ожидания. В конце марта инвесторы рассчитывали, что прибыль на акцию (EPS) увеличится на 52,6%, а фактический рост составил почти 100%. Это чрезвычайно сильный показатель, но стоит отметить, что в прошлом году именно на 2-й квартал пришлось самое значительное падение ВВП за всю историю наблюдений — более 30%. Поэтому я полагаю, что показатели за прошлый квартал достигли пикового уровня, а дальше эмитенты будут демонстрировать более скромные результаты в процентном выражении. Это не должно настораживать инвесторов, ведь данные корпоративной отчетности сравниваются не только с уровнем прошлых периодов, но также и с ожиданиями, которые учитывают текущую рыночную конъюнктуру.

Рекордный сезон отчетов отразил интересные тренды. Так, в топ-5 секторов, которые отчитались выше ожиданий по выручке, вошли здравоохранение (97% компаний), телекоммуникации (96%), технологии (95%), потребительские товары первой необходимости (92%) и недвижимость (90%). Схожая динамика прослеживается в показателях прибыли и других финансовых метриках. Каждый из этих секторов с фундаментальной точки зрения выглядит привлекательно до конца года, что подтверждают фактические финансовые результаты эмитентов. Слабее остальных в этой пятерке — отрасль потребительских товаров первой необходимости, поскольку этот сектор относится к контрциклическим, а входящие в него компании демонстрируют более низкие темпы роста. Не очень привлекательным в условиях другого кризиса выглядел бы и сектор здравоохранения, однако пандемия стимулирует интерес к медицине.

Интересны результаты сырьевого сектора, который отчитался хуже других отраслей: только 67% эмитентов превзошли ожидания по выручке, а треть не смогла превысить консенсус, несмотря на высокие цены на сырье. Таким образом, можно отметить признаки охлаждения спроса в этом сегменте, которое, на мой взгляд, продолжится в ближайшие три-пять месяцев, поэтому стоит сократить экспозицию на этот сектор и дождаться более благоприятного момента для инвестиций в него.

Полагаю, что в предстоящем сезоне отчетов список лидеров изменится не слишком значительно: здравоохранение, коммуникационные услуги, технологии и недвижимость продолжат радовать инвесторов. Однако потребительские товары первой необходимости вряд ли смогут продемонстрировать столь же сильные результаты. Также, на мой взгляд, ухудшатся показатели энергетических компаний, которые сильно зависят от нефтяных котировок: цены на черное золото в последнее время находятся под давлением. Финансовый сектор, вероятнее всего, приятно удивит инвесторов: на фоне умеренно позитивных результатов по выручке и прибыли его доходность за октябрь может войти в топ-5 среди всех секторов S&P 500. Здесь драйвером выступит ожидаемое ужесточение монетарной политики, что приведет к повышению маржинальности, а также переток капитала из акций «роста» в компании «стоимости».