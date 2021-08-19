Российский фондовый рынок следовал за динамикой американских площадок, где царил оптимизм. Индекс Московской биржи вновь в полушаге от обновления исторического максимума, прежде достигнутого чуть более месяца назад. Рубль не демонстрирует ни заметного укрепления, ни резкого ослабления.

Улучшается макроэкономический фон. Сальдо торгового баланса впервые с 2019 года превысило $18 млрд в месяц. Показатели промышленного производства и розничных продаж восстановились к допандемийным уровням. Безработица опустилась ниже 5%. ВВП способен повыситься на 4%. Однако экономика растет на фоне высокой инфляции. В Банке России ожидают достижения ею целевого уровня только к концу 2022 года. В связи с этим в инвестсообществе предполагают, что цикл ужесточения монетарной политики закончится только в декабре.

В США завершается сезон квартальной отчетности, который в России в самом разгаре. В то же время можно считать, что сильные результаты многих компаний уже отыграны и потенциал роста реализован досрочно. Кроме релизов корпоративных результатов важных событий на локальном рынке в ближайшие недели не ожидается. По всей видимости, динамику на отечественных площадках будет определять внешний фон.

До конца августа наиболее вероятен переход к нейтральной динамике, также возможна коррекция к отметке 3600 пунктов по индексу Мосбиржи. Лучше рынка могут торговаться бумаги ФСК, Россетей, Мосэнерго, Интер РАО, а также акции МТС, Mail.Ru, HeadHunter. Динамика котировок нефтяников и металлургов будет определяться изменениями цен на сырьевые активы. Аутсайдерами могут стать бумаги банковского сектора. Прогноз для пары USD/RUB: рост в диапазоне 73-77.