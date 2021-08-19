 

МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 20 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:05 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) -0,5% -0,4%
4:30 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,85%
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль) 0,3% 0,3%
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (июль) 7,4% 5,7%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (июль) 0,5% 0,4%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (июль) 9,7% 6%
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 1,3% 0,8%
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь) -2% 4,6%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (июль) 0,6%
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) -2,1% 4,4%
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 387
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 491
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 7,1 тыс
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 400,4 тыс
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 168,4 тыс
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -13,3 тыс
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 23,1 тыс
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -49,3 тыс
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -60,7 тыс
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 10,7 тыс
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 33,9 тыс
Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
RUB Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021 и телеконференция менеджмента
RUB Распадская — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
RUB Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021
RUB Обувь России — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021 и телеконференция менеджмента
RUB Северсталь — ВОСА (реестр закрыт 26.07.2021, в заочной форме, див-ды 2кв2021, реестр для выплаты — 02.09.2021) 27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020) + 37,34 (3кв2020) + 36,27 (фин) — див-д 2020 46,77 (1кв2021) + 84,45 (2кв2021) — див-д 2021
RUB Роснефть — СД (рекоменд. по див-дам за 1П2021) 6,94 — див-д 2020

 

 