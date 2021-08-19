События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 августа
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 20 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:05
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|-0,5%
|-0,4%
|4:30
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,85%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль)
|0,3%
|0,3%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (июль)
|7,4%
|5,7%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|0,5%
|0,4%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (июль)
|9,7%
|6%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
|1,3%
|0,8%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)
|-2%
|4,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (июль)
|0,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|-2,1%
|4,4%
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|387
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|491
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|7,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|400,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|168,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-13,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|23,1 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-49,3 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-60,7 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|10,7 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|33,9 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Распадская — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
|RUB
|Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021
|RUB
|Обувь России — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Северсталь — ВОСА (реестр закрыт 26.07.2021, в заочной форме, див-ды 2кв2021, реестр для выплаты — 02.09.2021)
|27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020) + 37,34 (3кв2020) + 36,27 (фин) — див-д 2020
|46,77 (1кв2021) + 84,45 (2кв2021) — див-д 2021
|RUB
|Роснефть — СД (рекоменд. по див-дам за 1П2021)
|6,94 — див-д 2020
https://1prime.ru/experts/20210819/834485664.html