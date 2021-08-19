В начале сессии рубль пытался укрепляться, в основном в паре с евро, который резко снизился на внешнем рынке. Однако вскоре глобальные площадки и нефтяные цены стали быстро сдавать позиции, вызвав провал рубля. В результате он обновил месячный минимум к доллару и недельный — к евро.

Вчера после завершения основной российской сессии американский рынок резко снизился, реагируя на публикацию протоколов последнего заседания ФРС. Инвесторы восприняли их содержание как повышающее вероятность скорого начала сокращения монетарных стимулов. Нефтяные цены в конце предыдущей сессии также увеличили потери.

Сегодня в начале дня наблюдались коррекционные попытки, но утром биржевые площадки и котировки нефти стали активно снижаться. Глобальные инвесторы опасаются, что на фоне усиления пандемии, которая может стать перманентной проблемой из-за новых штаммов, ужесточение денежно-кредитных условий, даже в виде уменьшения ФРС объема покупок долговых активов, может привести к резкому торможению экономического роста или даже к новой рецессии.

Развивающиеся валюты находятся под давлением сильного роста доллара, некоторые теряют к нему более 1%. Правда, утром доллар стал умеренно корректировать восходящее движение, но это слабо помогло сектору.

Российский долговой рынок не смог развить импульс роста. На старте сессии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, обновив двухнедельный максимум, но вскоре перешел к активному снижению, неся сейчас ощутимые потери.

Рубль относительно легко переносит резкое ухудшение ситуации на мировых рынках, в особенности падение нефти. На этом фоне потери российской валюты выглядят небольшими, что отражает ее устойчивость к рыночному негативу.

Нефть ускорила снижение

Поначалу нефть пыталась скорректировать вчерашний провал, но утром возобновила активное снижение, переписав трехмесячный минимум. Во второй половине дня котировки перешли к коррекционным попыткам. Сейчас Brent теряет 2,4% около отметки $66,5.

Нефтяной рынок все сильнее охватывают страхи замедления экономического роста из-за проблемы пандемии, которая рискует стать хронической по причине появления новых штаммов коронавируса. Это ставит под угрозу возвращение нефтяного спроса на докризисный уровень. Дополнительное давление на сырьевые товары продолжает оказывать рост доллара.

Доллар притормозил около новых многомесячных вершин

В начале дня индекс доллара (DXY) активно повышался, достигнув максимальных с ноября 2020 г. уровней. Затем американская валюта перешла к умеренной нисходящей коррекции. Сейчас DXY прибавляет 0,25% около значения 93,4 п.

Количество обращений за пособием по безработице в США снизилось существенней прогноза, достигнув минимального с начала пандемии уровня. Однако доллар отреагировал на этот позитив достаточно сдержанно, немного отскочив от локального минимума.

Пара EUR/USD с открытия устремилась вниз, обновив девятимесячный минимум. Утром европейская валюта стала планомерно возвращать утраченные позиции. В данный момент пара торгуется немного ниже уровня 1,170, теряя 0,1%.

Техническая картина

Пара USD/RUB сумела преодолеть сопротивление 73,77, и сегодня пытается пробить следующее техническое препятствие 74,14 руб. Котировки превышали эту отметку, но, немного не дотянув до промежуточного сопротивления 74,28 руб., откатились в рамках коррекции. Если этот уровень будет превышен, скорее всего, рост продолжится в район сильного сопротивления 74,8 руб.