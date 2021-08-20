S&P 500 закрылся небольшим ростом после нервной сессии, при этом аналитики указали на высокую волатильность и низкие объемы торгов в преддверии истечения опционов в пятницу.

Главный американский фондовый индекс закрылся повышением на +0.1% после предыдущих двух дней снижения. Шесть из 11 основных отраслевых групп выросли, причем лидерами роста стали Technology (+1%) и Real Estate (+0.8%). Energy (-2.6%) и Materials (-0.9%) упали больше всего. Высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 прибавил +0.5%, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average снизился на —0.2%. US Treasuries отыграли рост начала дня, сохранив доходность 10-летних облигаций около 1.24%. Нефть продолжила падение до минимума с мая при этом WTI потеряла более —2%. USD вырос, но в основным против товарных валют.

По мнению аналитиков, низкие объемы торгов и повышенная волатильность усугубили негативную реакцию рынка в начале сессии. «Мы все еще думаем, что волатильность во многом является функцией летнего затишья», — написал Адам Крисафулли, основатель Vital Knowledge. Он назвал нехватку ликвидности во время сезона летних каникул и истечение срока опционов в пятницу как способствующие усилению рыночных колебаний.

Согласно протоколам последнего заседания центрального банка, большинство чиновников ФРС согласны с тем, что в 2021 году США могут начать сокращение скупки активов. Теперь инвесторы ждут апдейта по монетарной политике на симпозиуме в Джексон-Хоул на следующей неделе, который станет самой важной ежегодной конференцией ФРС.

Китайские фондовые индексы продолжили падение до открытия торгов в США, при этом индекс Nasdaq Golden Dragon China упал на —5.6%. За шесть месяцев он потерял более половины своей стоимости. АДР Alibaba и Tencent упали более чем на —6%, а ADR Didi упали на —9.1% после того, как Пекин заявил, что намерен защитить права водителей. Китайский интернет-ETF KraneShares CSI начал неделю с трех подряд дней оттоков из фонда.

Commodities упали после публикации протокола заседания ФРС и на фоне опасений относительно экономического роста из-за последней вспышки коронавируса. Металлы упали в результате широких распродаж, которые распространились на сельскохозяйственные товары, нефть и природный газ. Медь упала до минимума с апреля и показывает худшую неделю за два месяца. Золото также снизилось, а цены на природный газ упали до месячного минимума. Индекс Bloomberg Commodity Spot Index может показать худшую неделю за два месяца. Укрепление USD также повлияло на негативные настроения относительно commodities.