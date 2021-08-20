Вчера российский рынок акций упал на 1,8%. Причиной этого стало дневное снижение западных фондовых индексов и сильное падение котировок сырьевых товаров вследствие роста курса доллара к основным мировым валютам.

Однако по Америке просадка была выкуплена, S&P500 вчера закрылся в легком плюсе, говоря о том, что предыдущие распродажи американских акций не готовы перейти в полноценную коррекцию со снижением индексов процентов на 10. Причем S&P500 тестировал нижнюю границу восходящего канала на уровне 4390 пунктов, но сумел закрыться выше нее. Это хороший знак.

Индекс Мосбиржи же пробил две поддержки в районе 3880 пунктов, но сегодня есть все шансы подрасти, и тем самым сделать этот пробой ложным. Во-первых, нужно отыграть вчерашний рост американских акций вечером. Во-вторых, наметился отскок в ценах сырьевых товаров. Небольшой ложкой дегтя в сегодняшней картине является снижение американских фьючерсов на 0,3%, но к вечеру картина может улучшиться – как мы видели, реальные инвесторы не готовы распродавать акции.

Ожидаем, что из «голубых фишек» сегодня лучше рынка будут «Газпром» и Сбербанк, которые и вчера снизились в разы меньше Индекса Мосбиржи. Пора бы начать серьезный отскок акциям черных металлургов.

Сегодня стоит пристальное внимание уделить «Роснефти», где совет директоров даст рекомендации по дивидендам за полугодие. Никаких сюрпризов не ожидается, на выплаты должно быть направлено 50% прибыли по МСФО, но новость может поддержать котировки акций компании.

По-прежнему рекомендуем сокращать долю нефтянки в портфелях. На уверенный рост нефти надежд нет, в лучшем случае котировки залягут в боковик 65-68 долларов за баррель. Но есть риски и дальнейшего ее снижения в случае продолжения разрастания коронавируса в странах основных потребителях нефти и усиления позиций доллара.

Подает большие надежды золото, которое слабо участвовало в последней распродаже сырьевых активов: котировки даже не сходили к поддержке 1730 долларов за унцию. Ждем их роста к сопротивлению 1830 долларов, которое последнее время никак не может быть пройдено. Может быть пробить его удастся в ближайшие дни на росте интереса к вложениям в защитные активы.

Пара доллар-рубль сегодня утром на низколиквидном рынке ткнулась в сопротивление 74,6, но серьезных попыток протестировать его не было. Улучшение внешнего фона дает небольшие надежды на укрепление курса рубля сегодня, но в целом риски для российской валюты велики. Покупать рубль против доллара очень рискованно даже спекулятивно.