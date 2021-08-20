Европейский фондовый рынок показал в четверг самое сильное дневное снижение за месяц, так как снижение цен на сырьё оказало давление на акции горнодобывающих компаний, а акции производителей люксовых товаров были под ударом из-за движения Китая к перераспределению доходов. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 снизился на 1,6%, немецкий DAX просел на 1,3%, французский CAC 40 потерял 2,43%, британский FTSE 100 просел на 1,5%.

Американский фондовый рынок закрылся разнонаправленно. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq вырос на 0,11%, Dow потерял 0,19%, а S&P500 увеличился на 0,13%. Рост акций технологических компаний и сектора потребительских товаров помог американскому фондовому индексу завершить день преимущественно ростом, несмотря на потери в экономически чувствительных группах, таких как энергетика, материалы и финансы.

Бумаги Macy's выросли на 19,6% после того, как руководство сообщило о квартальной прибыли и выручке, которые превзошли оценки аналитиков. Macy's сообщила об увеличении продаж в сопоставимых магазинах, повысила свой годовой прогноз продаж, а также объявила о выкупе акций и восстановлении своих дивидендов. Акции Kohl также подскочили на 7,3% после того, как ритейлер опубликовал квартальные результаты, превзойдя прогнозы аналитиков. Скорректированная квартальная прибыль Kohl составила $2,48 на акцию, что значительно выше консенсус-прогноза в $1,21. Компания заявила, что увеличение пешеходного трафика привело к росту продаж во втором квартале, а также повысило ее прогноз на весь год.

Капитализация Nvidia выросла почти на 4% также в результате сильного отчета, опубликованного накануне: квартальная прибыль и выручка чипового гиганта превзошли прогнозы на фоне сильных продаж видеокарт. Ростом на 10,5% отметились бумаги Bath & Body Works. Компания сообщила о продажах на $1,7 млрд за второй квартал и прибыли на акцию в размере $1,34.

С точки зрения запланированных событий пятница ожидается будет спокойным днем на события. Великобритания опубликует данные по розничным продажам за июль.

В пятницу Президент Федеральный резервный банк Далласа Роберт Каплан примет участие в модерируемой сессии вопросов и ответов перед виртуальной беседой "Экономические события и последствия для денежно-кредитной политики".