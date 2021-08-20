Пара доллар/рубль завершила торги в четверг, как и ожидалось, поднялась в верхнюю часть нашего текущего целевого коридора 73,0-75,1 рублей.

Вчера рубль ослаб при повышенной торговой активности. Основными факторами выступили заметно упавшие цены на сырье, в первую очередь нефть марки Brent (-3%) и, что более важно, снижение интереса глобальных инвесторов к рисковым активам. Рынки готовятся к предстоящему симпозиуму ФРС, способному дать указания на сроки начала сворачивания программы выкупа ФРС, сохраняя консервативный настрой.

По состоянию на утро пятницы мировые фондовые рынки остаются под давлением, однако цены на нефть пытаются отскочить, — фьючерс на Brent пытается вернуться к 67 долл./барр. Мы считаем, что сложная ситуация на глобальных рынках может привести к дальнейшему постепенному ослаблению позиций российской валюты.

Сегодня мы ожидаем продолжения роста курса доллара в направлении 75 руб. Актуальным диапазоном на сегодня считаем 74-75,1 руб.