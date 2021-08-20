IT-сектор в Гонконге и автомобилестроители в Японии активно падают
Азиатские рынки проигнорировали отскок американских индексов и придерживались негативной динамики. Страхи перед новой волной коронавируса продолжают доминировать при неуверенности в стимулах.
В Китае Народный Банк сохранил ставки для премиальных заёмщиков на прежних уровнях 3,85% на год и 4,65% на пять лет. Однако на рынке всё же усиливаются ожидания, что в ближайшее время могут быть вновь снижены требования к резервам банков, а власти страны объявят об очередных инфраструктурных проектах. Акции China Telecom Corp. в свой первый день торгов в Шанхае умудрились подскочить на 20%, игнорируя тот факт, что компания включена в черный список США. Однако в Гонконге бумага теряла более 6%. В ближайшее время ожидается размещение в Шанхае акций China Mobile и China United Network. В Гонконге падение продолжается в акциях компаний технологичного сектора.
В Японии инфляция продолжает демонстрировать волатильность. Общенациональный индекс потребительских цен замедлил своё снижение в июле до —0,3% с —0,5% в июне, а вот базовый индекс, напротив, ускорил своё снижение до —0,2% с роста на 0,2% в июне. Впрочем, ожидалось более активное падение базового индекса на —0,4%. Накануне Toyota Motor объявила о том, что в сентябре сократит производство на 40% из-за дефицита компонентов. Негативные новости от Toyota также отразились и на бумагах других автомобилестроителей.
На Forex доллар незначительно слабел. DXY всё ещё оставался выше 93,50 пунктов. AUD и CAD слабели на 0,2% и 0,3%, а вот NZD уже начинает корректировать свою перепроданность.
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