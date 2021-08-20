На фоне ухудшения глобального аппетита к риску спрос на ОФЗ со стороны иностранных инвесторов вчера снизился. По итогам торгов наклон кривой увеличился: доходности коротких облигаций в основном не изменились, в то время как среднесрочные выпуски выросли в доходности на 1–6 бп, а длинные – на 4–7 бп. На общем фоне в худшую сторону выделялся 18-летний ОФЗ-26230, стоимость которого снизилась на 0,5 пп, а доходность повысилась на 5 бп. В числе отстающих также был 8-летний ОФЗ-26237, подешевевший на 0,4 пп (+7 бп в доходности). Спред на отрезке 2–10 лет увеличился на 3 бп, до 15 бп, спред 5–10 лет расширился на 2 бп, до 14 бп. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 36,0 млрд руб., практически не изменившись по сравнению с предыдущим днем. Наиболее активно торговались длинные ОФЗ с фиксированным купоном, на долю которых пришлось 60% всех сделок. Еще четверть от общего оборота обеспечили короткие бумаги – это было связано с тем, что бывшие держатели только что погашенного ОФЗ-26217 искали объекты для вложения освободившихся средств. В результате, например, ОФЗ-26220 с погашением в декабре 2022 г., хотя и слабо изменившись в цене, снизился в доходности на 2 бп. В контексте локальных рынков долга развивающихся стран ОФЗ торговались наравне с другими бенчмарками – в том числе 10-летние облигации Турции и ЮАР поднялись в доходности на 5 бп и 6 бп соответственно, а длинные облигации Мексики прибавили 2 бп. В то же время бразильский 10-летний бенчмарк под влиянием внутренних факторов снизился в доходности на 18 бп.

Отметим, что до вчерашней сессии в течение пары дней наблюдался высокий спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов. По данным НРД, во вторник приток иностранных инвестиций на рынок составил 30,3 млрд руб., а в среду достиг 60,7 млрд руб. В результате доля нерезидентов на рынке ОФЗ достигла 20,9%, за последнюю неделю поднявшись на 0,9 пп.