Цены на нефть в четверг активно снижались, реагируя на общерыночный негатив. Под давлением были не только цены на углеводороды, но и широкий круг прочих commodities. Ключевым негативным фактором выступали опасения по поводу возможного завершения программы QE и ужесточения монетарной политики.

На фоне этих новостей индекс доллара DXY закономерно подскочил и обновил максимумы с ноября 2020 г. Для цен на нефть это негатив, поскольку сильный доллар делает нефть менее доступной для держателей иных валют.

Для нефти складывается специфическая ситуация. С одной стороны, перспектива сокращения QE негативна для цен на нефть. С другой, по миру идет коронавирус дельта, который может стать поводом для продления QE, но одновременно нанести удар по спросу на нефть. Ситуация выглядит так, что при любом исходе поводов для существенного восстановления нефтяных котировок нет. В то же время и более глубокого падения может не произойти, ведь рынок по-прежнему в дефиците.

Таким образом, диапазон $64,5–66 за баррель выглядит вполне справедливым для нефтяных котировок на горизонте ближайших недель. Он предполагает небольшой потенциал снижения с текущих уровней, но полноценное продолжение коррекции в этот сценарий не входит.

Сегодня вечером данные по буровой активности в США представит нефтесервисная компания Baker Hughes. Число активных буровых установок стабильно растет, но их количество остается почти в два раза ниже уровней конца 2019 г. При таком низком уровне бурения американской добыче будет непросто восстановиться.

С утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,3% выше уровня закрытия предыдущего дня. Краткосрочный импульс вверх после шести дней снижения выглядит логичным, но в устойчивый рост он вряд ли перерастет.