В настоящее время для первичных аукционов Минфина доступны 5 серий ОФЗ-ПД — с погашением в сен.25, мар.29, июл.31, июл.36 и май.41 — при этом фактически на аукционах размещаются только 4 более длинные выпуска. Мы смотрим на график погашения ОФЗ по годам (см. ниже) и полагаем, что ждать масштабных размещений коротких ОФЗ не стоит.

В каждый год периода 2024-28 гг номинальный объем ОФЗ к погашению уже превышает 1.2 трлн руб., что автоматически снижает склонность Минфина размещать новый долг на этом участке кривой. Еще один пик приходится на 2031-й год, и, вероятно, он продолжит расти в ближайшие недели благодаря активно размещаемой серии 26239. “Провалы” же наблюдаются в 2029-30 гг — и начиная с 2032 года.

Учитывая подобный профиль погашения долга, мы ожидаем, что в ближайшие месяцы Минфин на первичном рынке будет делать акцент на серии с погашением в 2029-30 гг и далее 2032 года. Пространство для маневра в короткой части кривой может увеличиться, например, когда / если ведомство проведет обмен более коротких серий ОФЗ-ПК на более длинные ОФЗ-ПД.

В силу этого факта короткий участок кривой (до 7 лет) обещает демонстрировать более сильную динамику в ближайшие месяцы, по сравнению с длинными бумагами. Для реализации этого сценария осталось лишь избежать новых негативных сюрпризов со стороны ЦБ РФ и/или ФРС США. Сейчас спред 10-летних ОФЗ (26218) над 2-летним выпуском (26215) находится на исключительно невысоком уровне в +17 бп.