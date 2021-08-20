По итогам вчерашней сессии американские фондовые индексы показали относительно нейтральную динамику. В лидерах роста наблюдались акции технологических компаний и компаний из сектора здравоохранения.

Акции автопроизводителей находились под давлением на фоне проблем с поставками электроники, в частности чипов. Так, Toyota заявила о сокращении поставок автомобилей на 40% в сентябре на фоне дефицита полупроводников. По оценкам IHS Market, объем производства автомобилей сократится на 7,1 млн штук в этом году на фоне проблем с поставками чипов.

Сегодня китайские фондовые индексы продолжили снижение на фоне дальнейших шагов Китая по ужесточению регулирования технологических компаний. В частности, сегодня по центральному телевидению Китая было заявлено что был одобрен закон «О защите личной информации». Подробная информация о новом законе не была опубликована, но более ранние проекты предполагали необходимость получения компаниями согласия пользователей на сбор, использование и передачу информации. Компании, нарушающие правила, могут быть подвергнуты штрафам в размере до 50 млн юаней ($7,7 млн) или 5% от годового дохода.

Новости компаний

NVIDIA объявила результаты за 2К21 выше ожиданий. Выручка в $6,51 млрд оказалась выше консенсус-прогноза на $170 млн. Чистая прибыль на акцию по GAAP в $0,94 оказалась выше ожиданий на $0,12. Одним из негативных моментов отчетности можно назвать более низкие продажи специально выпущенных чипов для майнинга криптовалюты ($266 млн по сравнению с прогнозом самого менеджмента в $400 млн). Слабость спроса в криптомайнинге не смогла заметно негативно повлиять на результаты благодаря сохранению сильного спроса в игровой индустрии ($3 млрд выше на 11% чем в 1К21) и дата-центрам ($2,4 млрд выше на 16% предыдущего квартала).

Первоначально реакция на рынке была негативная (-1,3%), так как криптомайнинг являлся одним из факторов взрывного роста акций в последние месяцы, но позитивный прогноз от менеджмента по выручке и уверенность в возможности одобрения сделки регуляторами по поглощению ARM вывели котировки акций в плюс (+1%). В частности, менеджмент прогнозирует выручку на следующий квартал в $6,8 млрд. (+5% поквартально и на 4% выше текущего консенсус-прогноза на рынке) с невысокими ожиданиями от продажи специализированных видеопроцессоров, предназначенных для майнинга криптовалюты. На наш взгляд, в истории с поглощением ARM все ещё остается много неопределенности на фоне недавней информации от информационного агентства Bloomberg о вероятном блокировании сделки регулятором в Великобритании.

Корпорация Weibo Corporation сообщила финансовые результаты за 2К21. Разводненная EPS – $0,35 (-59% г/г, +59% к/к), чистая прибыль обыкновенных акционеров по GAAP – $81 млн (-59% г/г, +63% к/к). Резкое снижение чистой прибыли произошло из-за единовременного события в виде обесценения долговых и долевых инвестиций. Выручка компании за квартал увеличилась до $574,5 млн (+48% г/г, +25% к/к), что произошло на фоне увеличения спроса на рекламу. Операционная рентабельность по GAAP уменьшилась до 33,6% (прошлый год: 27,4%, предыдущий квартал: 23,6%). Операционная маржа улучшилась в сравнении с годом ранее из-за опережающего роста выручки. По оценкам Weibo, в третьем квартале 2021 года чистая выручка вырастет на 20-25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с учетом постоянного валютного курса. Компания видит значительный спрос на рекламу во втором полугодии, что касается затронутых новыми правилами секторов (образование и недвижимость), по словам генерального директора в этих секторах идет снижение, но влияние на выручку компании не существенное, к примеру образовательные компании давали Weibo только 2% от выручки.

Что касается государственного регулирования сферы рекламы, в которой работает компания — по словам генерального директора регулирование всплывающей рекламы действительно оказало большое влияние на всю отрасль, включая Weibo. Это в значительной степени отразилось в снижении количества кликов. Кроме того, это в первую очередь влияет на тех клиентов, у которых есть план, ориентированный на результат (количество переходов по ссылкам). Однако основные рекламные клиенты по-прежнему уделяют внимание брендингу, а также его эффективности. Таким образом, они хотели бы больше заботиться о представлении в интернете, а не о кликах. Кроме того, в процентном отношении доля всплывающих окон довольно ограничена. По мнению генерального директора влияние на финансовый результат от подобных нововведений китайских властей в значительной степени находится под контролем.

Компания показала сильные результаты, при этом основная угроза для компании – переток с платформы Weibo на сервисы других компаний (Tencent, Bytedance). По данным Alexa Weibo.com занимает 14 место в мире по трафику, при этом ежедневное время нахождения на сайте всего 3:03, для контраста у Twitter.com – 12:36, а у Youtube.com – 19:26. Это свидетельствует о том, что платформе тяжело удержать пользователей на своих ресурсах, что сокращает возможности для монетизации пользовательской базы.

Macy’s отлично отчиталась за 2кв21, повысила прогноз по прибыли в 2021 году на 86%, объявила дивиденды и выкуп акций. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,29 за квартал. Сопоставимые продажи оказались на 6% лучше, чем в 2019 году за счёт резкого притока покупателей в физические магазины (в 1кв21 —10% от уровня 2019). Маржа по валовой прибыли и операционным издержкам оказались на 1% и 3,5% лучше, чем в 2019 году. EBITDA $836, EBITDA маржа 14%. Чистый долг снизился на $400 млн за квартал. Дивиденды составят $0,6 в годовом выражении, выкуп составит $500 млн. Прогноз по прибыли на акцию в 2021 улучшен до $3,5 c $1,9. Чистый долг/EBITDA на конец 2021 года ожидается на уровне 2,5х.

Компания сильно превзошла ожидания по всем показателям. Однако, считаем, что в этом квартале реализовался эффект отложенного спроса, который оцениваем в 5% от 6% роста сопоставимых продаж.