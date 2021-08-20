Доллар укрепляется ко всем мировым валютам, в том числе к рублю на фоне предстоящего заседания ФРС США, на котором, как ожидается, будет принято решение об ужесточении денежно-кредитной политики.

Нефть торгуется на уровне 66 долларов за баррель марки Brent. Цены на топливо, хотя и замедлили падение, но в будущем могут снизиться еще на 5% — все это из-за опасений рынка вокруг распространения коронавируса.

Оба этих фактора действуют против рубля. Евро немного подросло к рублю, до 86,9 руб./евро, доллар укрепился выше ожиданий, до уровня в 74,40 руб./доллар.

Доходности по ОФЗ за неделю принципиально не изменились. Так, по «длинным» облигациям федерального займа она составляет около 7,1%. Среднесрочные и «короткие» облигации показывают уровень 6.75% и 6.45% соответственно. Такой уровень ставок показывает, что рынок пока не ожидает дальнейшего повышения ключевой ставки.

С учетом падения цен на нефть, прогноз на следующую неделю: евро 86.5-87.5 руб./евро, доллар в коридоре 74-75 руб./долл.