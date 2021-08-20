Почему американская валюты вновь начала уверенно расти на этой неделе и есть ли предпосылки для дальнейшего роста доллара в мире и в России?

Американская валюта вновь начала уверенно расти на этой неделе благодаря коррекции на глобальных фондовых рынках и возросшему спросу на защитные активы.

Уходу инвесторов от риска способствовали нарастающая четвертая волна пандемии COVID-19 в мире и слабые данные по экономикам США и Китая, которые могут свидетельствовать о том, что пик восстановительного роста уже позади.

Падение розничных продаж в США в июле составило —1,1% м/м и существенно превысило прогнозы. В Китае темпы роста промпроизводства и розничных продаж в июле также замедлились и недотянули до ожиданий.

Дополнительную поддержку доллару оказала публикация протокола июльского заседания ФРС, который показал, что ЦБ готов начать сокращать монетарные стимулы уже в этом году. Одним из главных факторов слабости доллара в прошлом году было резкое увеличение денежной массы в США, в том числе из-за программы количественного смягчения объемом $120 млрд в месяц.

Теперь всё большее число управляющих ФРС склоняются к тому, чтобы начать сокращать выкуп активов уже в этом году. Рынки полагают, что американский ЦБ к середине следующего года может полностью свернуть программу QE и в конце 2022 года приступить к повышению ставки. Эти ожидания негативно сказывают на спросе на рисковые активы и оказывают поддержку доллару.

Укрепление доллара на мировом рынке и снижение спроса на риск оказало давление на сырьевые товары и валюты развивающихся рынков. В результате нефтяные цены с начала недели потеряли ещё 6%, а рубль ослабляется в общем русле с другими валютами развивающихся стран. С начала недели рубль потерял к доллару 1,2%, мексиканский песо – 1,4%, бразильский реал – 2,6%, южноафриканский ранд – 3%.

Внутренними факторами поддержки рубля выступают начавшийся августовский налоговый период, самая высокая после Турции ключевая ставка ЦБ РФ, а также возросший спрос иностранных инвесторов на российские облигации на ожиданиях близости завершения цикла ужесточения монетарной политики Банком России.

Против рубля выступают повышенные покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. С 6 августа по 6 сентября Минфин увеличил ежедневный объем покупок валюты на 7%, до 14,4 млрд руб. или около $200 млн. Суммарно за месяц с валютного рынка будет изъято около $4,3 млрд.

Отметим, что Россия является более защищённой среди других развивающихся стран перед потенциальным сокращением монетарных стимулов ФРС. У России – минимальный среди всех крупных стран внешний долг, внушительные золотовалютные резервы, профицитный текущий счет и сбалансированный бюджет. Это снижает чувствительность России к росту рыночных процентных ставок в мире и делает рубль более стабильным.

Полагаем, что доллар на мировом рынке может продолжить рост в ближайшие месяцы. Сокращение программы выкупа активов ФРС, спрос на защитные активы из-за новых вспышек COVID-19, высокие темпы роста американской экономики благодаря монетарным и бюджетным стимулам будут оказывать поддержку доллару. Ожидаем, что индекс доллара DXY в ближайшие месяцы может закрепиться в диапазоне 94-95.

На этом фоне ожидаем, что рубль будет торговаться в диапазоне 74-76 к доллару и 86-88 к евро.