На следующей неделе мировые фондовые рынки столкнутся с повышенными рисками развития нисходящей коррекции от новых максимумов, достигнутых в последние дни. Тон ФРС в отношении сворачивания денежно-кредитных мер ужесточается, а планы регулятора по сокращению программы покупок облигаций могут быть подтверждены на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, который пройдет с 26 по 28 августа. Российский рынок в случае мирового уклонения от риска и более низких цен на нефть может стремиться к отметкам 3750 и 1580 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС (средние полосы Боллинджера недельных графиков), а рубль – направиться к 76 руб. и 88,5 руб. против доллара и евро соответственно.

Из основных макроэкономических событий следующей недели стоит выделить предварительные данные по деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы и США за август (вероятно замедление роста), продажи домов на первичном и вторичном рынках США в июле, индикаторы делового и потребительского доверия Германии, пересмотренные ВВП Германии и США за 2-й квартал, протоколы заседания ЕЦБ, заказы на товары длительного пользования в США и предпочитаемый ФРС индикатор инфляции – базовый ценовой индекс потребления.

В России особенно интересной историей в случае закрепления золота выше 1800 долл./унц. может стать Полюс, который во вторник представит финансовые результаты за 2-й квартал и даст рекомендации по дивидендам за первое полугодие. Сохранение слабости цен на драгоценный металл будет ограничивать возможное позитивное влияние отчетности и дивидендного фактора, но при оптимистичном сценарии Полюс может получить дополнительный импульс к повышению. Рекомендации по дивидендам в течение недели также даст Татнефть, а финансовые результаты среди прочих представят банк “Санкт-Петербург”, Детский мир и ТМК.