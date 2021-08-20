Рубль продолжил своё ослабление в рамках глобальной тенденции. Его потери вполне были сравнимы с динамикой таких валют, как доллары Австралии и Новой Зеландии.

  • К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4915 рублей.
  • Ставки MosPrime снизились до 6,67% на день, 6,73% на неделю и остались на уровне 6,86% на месяц.
  • На Forex доллар начал немного укрепляться. DXY поднялся выше 93,60 п. и заканчивает неделю на девятимесячном максимуме. CAD торгуется на полугодовом минимуме, а AUD на девятимесячном минимуме. Давление на сырьевые валюты оказывает, как сам укрепляющийся доллар, так и падение нефти. Объявленная победа над коронавирусом с помощью созданных вакцин оказалась преждевременной и, похоже, проблема останется с глобальной экономикой гораздо дольше. Тем не менее, в ФРС продолжают поддерживать план постепенного сокращения покупки облигаций с осени текущего года.