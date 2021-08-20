В начале торгов рубль пытался продолжить рост на фоне восстановления нефти, но затем она возобновила снижение вместе с мировыми рынками, вызвав провал российской валюты. В результате рубль обновил месячный минимум к доллару и трехнедельный — к евро.

Дополнительным негативом выступают распродажи акций высокотехнологических компаний Китая, продолжающиеся на фоне ужесточения госрегулирования сектора. В пятницу Пекин принял закон о защите данных, усиливающий регуляторный нажим на отрасль, что может повлиять на методы работы ее крупнейших представителей. В результате после пятничного обвала сегодня высокотехнологические акции Китая вновь понесли серьезные потери.

На фоне вероятного ужесточения монетарной политики ФРС глобальные инвесторы опасаются, что столь серьезные меры против китайских IT-компаний, многие из которых сильно закредитованы, способны вызвать цепочку неплатежей, банкротств и новый кризис, который может перерасти в глобальный.

В начале дня развивающиеся валюты пытались скорректировать провал предыдущей сессии, но утром возобновили активное снижение, ускорив его незадолго до старта европейской сессии на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках и восходящего импульса доллара.

Российский долговой рынок остается под давлением. На открытии индекс гособлигаций RGBI резко повысился, но быстро нивелировал это движение, выйдя в умеренный минус. В результате индикатор обновил вчерашний минимум.

Рубль теряет стойкость к внешнему негативу. Вероятно, сказывается влияние фактора пятницы: на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках многие предпочитают восстановить или увеличить позицию в инвалюте, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных или негативного старта понедельника.

Тем не менее рубль сумел скорректировать потери, хотя нефть оставалась около достигнутых минимумов и вскоре их обновила. Несмотря на это российская валюта удержалась от аналогичного антирекорда, хотя и испытала умеренную просадку.

Нефть ускоряет снижение

До открытия европейских торгов нефтяные цены совершали разнонаправленные движения, пытаясь развить восстановление. Однако затем котировки перешли к снижению, ускорив его в середине наших торгов. В результате вновь были переписаны трехмесячные минимумы. Сейчас Brent теряет 1% около отметки $65,7.

Нефть остается под давлением нескольких негативных факторов. Кроме проблемы пандемии снижению котировок способствует ухудшение ситуации на китайском рынке, происходящее вместе с ослаблением экономического роста страны, а также устойчивость восходящей динамики доллара.

Доллар сохраняет растущий тренд

Поначалу индекс доллара (DXY) консолидировался около девятимесячной вершины, несколько раз существенно откатившись от нее. После открытия европейских торгов DXY возобновил укрепление, прибавляя сейчас 0,1% около отметки 93,7 п.

Европейская валюта в начале дня пыталась развить восходящее движение, но утром стала сдавать позиции. Пара EUR/USD вновь переписала девятимесячный минимум, торгуясь сейчас в небольшом минусе вблизи отметки 1,167.

Техническая картина

Пара USD/RUB преодолела очередное сопротивление 74,28 руб., и следующим техническим препятствием для продолжения роста может выступить уровень 74,8 руб., который будет трудно преодолеть сходу.



