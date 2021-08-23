Индекс Мосбиржи продолжил снижение на фоне неоднородной динамики котировок ведущих эмитентов. В лидерах рынка в преддверии выхода отчета по МСФО оказались обыкновенные (+3,17%) и привилегированные (-8,26%) акции Мечела. Аутсайдерами стали обыкновенные (-2,11%) и привилегированные (-1,47%) бумаги Сбербанка. Пара USD/RUB продолжила рост от поддержки на уровне 74,00.

Мосбиржа (+0,28%) опубликовала результаты за 2-й квартал по МСФО. Чистая выручка и чистая прибыль эмитента увеличились на 2,1% г/г и 9,7% г/г, до 13,20 млрд руб. и 6,96 млрд руб., что соответствует общерыночным ожиданиям. Впрочем, принимая во внимание рост оборота торгов на 15% г/г в отчетном периоде, мы рассматривали этот консенсус-прогноз как сравнительно консервативный. Опубликованные данные за первое полугодие не формируют потенциала для позитивной переоценки справедливой стоимости бумаг Мосбиржи. Однако, ввиду стабильности доходов эмитента, его бумаги можно рассматривать как защитный актив в 2020–2021 годах (как это уже было в 2014–2016-м).

QIWI (-1,54%) подала заявку на получение статуса Единого центра учета перевода интерактивных ставок (ЕЦУП). Этот статус необходим, чтобы продолжить принимать электронные ставки от имени букмекерских компаний и обрабатывать соответствующие платежи. Однако уверенности в том, что заявка будет одобрена, у компании нет, как сказано в ее пресс-релизе. Рынок негативно отреагировал на эту новость и связанную с ней неопределенность. По итогам марта-июня 2021-го букмекерский сегмент формировал 37% чистой выручки Qiwi, или 3368 млн руб. Однако эффект от потери позиций в букмекерском бизнесе уже, по всей видимости, с запасом отражен и в прогнозах менеджмента Qiwi, и в летнем снижении котировок компании на 16% к текущим ценам.

Ожидаем смешанную динамику. Целевой диапазон по индексу Московской биржи: 3815–3885 пунктов. Ориентир для валютной пары USD/RUB: 74,20–74,85.