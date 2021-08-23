Предыдущая неделя на российском рынке акций завершалась снижением. Индекс Мосбиржи опустился ниже 3850 п. и на этот раз выглядел чуть хуже ключевых западных площадок. Обороты торгов при этом в пятницу были незначительными, а значит говорить о массовой фиксации прибыли и бегстве из акций не приходится.

Более того, стоит отметить, что пятничное снижение в значительной степени обусловлено откатом тяжеловесных акций Сбербанка, которые скорректировались после рекордной серии роста к историческим максимумам.

В целом голубые фишки на волне снижения последних дней выглядели слабее второго эшелона. Это абсолютно справедливо, учитывая их опережающую динамику в предыдущие недели в рамках фазы роста. В этом плане рано говорить о каких-то стратегических изменениях в настроениях инвесторов. В случае стабилизации внешнего фона наиболее ликвидные акции вновь станут пользоваться повышенным спросом, нежели акции компания средней и малой капитализации. Могут неплохо выглядеть акции Лукойла, ВТБ, Норникеля.

На рынке акций США мы видим очередной выкуп коррекции. На графике индекса S&P 500 в этом году подобные движения происходили уже шесть раз.

О существенном ухудшении среднесрочной технической картины можно будет говорить в случае повторного спуска ниже уровней 4365–4370 и 4235–4260 п. Причем путь от первого диапазона поддержки ко второму может произойти в течение очень короткого времени. Так что, на мой взгляд, по S&P 500 стоит внимательно следить именно за минимумами прошлой недели около 4365 п. Тем более в пятницу могут появиться важные новости с симпозиума в Джексон Хоул.

Симпозиум пройдет 26–28 августа. Выступление Джерома Пауэлла ожидается в пятницу. Ряд аналитиков предполагают, что глава ФРС может раскрыть подробности плана по постепенному сворачиванию QE, которое может начаться уже до конца этого года. У нас нет в этом уверенности. В настоящее время ФРС покупает активы на $120 млрд в месяц: $80 млрд казначейские ценные бумаги (Treasuries) и $40 млрд ипотечных облигаций (MBS).

Фундаментально фактор анонса сворачивания количественного смягчения не имеет большого значения. Это в любом случае ожидается и, возможно, произойдет не позднее следующего заседания ФРС 22 сентября. Так что вопрос лишь во времени объявления и дате старта сокращения покупок. Но для фондовых площадок симпозиум в Джексон Хоул — это очередной инфоповод, оказывающий влияние на настроения инвесторов. Мягкие комментарии Пауэлла без указания на конкретные сроки снижения покупок (базовый сценарий) может оказать умеренную поддержку рынкам акций.

Цены на нефть Brent в конце прошлой недели полностью протестировали обозначенную ранее целевую область поддержки $64,5–66. Падение продолжалось семь сессий подряд. С максимумов июля котировки опустились на 16%. Сейчас возможен локальный отскок, например, к $67–68. В понедельник с утра во фьючерсах как раз наблюдается попытка возобновить рост.

В пятницу добавили пессимизма цифры от Baker Hughes по числу активных буровых установок в США. Их рост продолжается: +8 за неделю (до 405 уст.). В среднесрочной перспективе есть все шансы на умеренной увеличение добычи в США, что негативно для мирового баланса спроса и предложения. В частности, уже начала расти премия североморской марки Brent к американской WTI. Баррель первой стоит более чем на $3 дороже.

По индексу Мосбиржи общий восходящий тренд пока все еще актуален, а цели находятся в районе 4000 п. Однако в это же время риски очередного всплеска волатильности остаются повышенными.

Не исключаем в ближайшие недели реализацию чуть более глубокой коррекции. Главным образом настроения инвесторов могут зависеть от динамики западных площадок. Так, в случае обновления минимумов прошлой недели по S&P 500 наш индекс Мосбиржи способен начать штурм нижней границы тренда, расположенной сегодня 3765–3785 п. За этим моментом стоит внимательно следить, так как при сломе этой поддержки возможно локальное ускорение распродаж. Пока же индекс находится выше, актуальна фаза трендового роста.